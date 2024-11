Chcete se dozvědět, jaký nápoj je ideálnější ke konzumaci, když si chcete uchovat pevné zdraví a udržet si správnou hmotnost? Prozradíme vám, jestli má víc cukru pivo nebo cola!

Dodržování pitného režimu je důležité pro správné fungování našeho organismu, a proto je nutné si hlídat, v jaké konkrétní formě tekutiny přijímáte. Ze všeho nejzdravější je samozřejmě čistá voda, která nezatěžuje náš organismus zbytečnými kaloriemi. Oblíbené ochucené nápoje, které mnoho jedinců konzumuje, často obsahují vysoké množství cukru a jejich konzumací dochází zbytečně ke zvýšenému energetickému příjmu.

Bohužel to vede při současném nízkém energetickém výdeji k rozvoji nadváhy a obezity. Tělo tak přijímá pouze tzv. prázdné kalorie ve formě cukru a konzumace takových nápojů mu nepřináší žádné užitečné živiny. Když tedy přijde na volbu mezi nápojem jako je cola a pivo, mnozí z nás se zamyslí nad jejich obsahem cukru. Má víc cukru pivo nebo cola a co je v tomto případě lepší volbou pro naše zdraví?

Co se stane s vaším tělem, když budete pít pouze Coca-Colu? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu BrainMarket:

Zdroj: Youtube

Zdraví a pivo versus cola

Každý z těchto dvou nápojů má nejen své fanoušky, ale stejně tak i odpůrce. Tlusté břicho se přikládá většinou konzumaci pivu, ale je i mnoho aktivistů, kteří se v souvislosti s tloustnutím staví právě proti cole, která se také proto často nazývá „tekuté bonbóny“. Jak to však ve skutečnosti vypadá u obou nápojů s obsahem cukru a kalorií?

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) analyzovalo oba nápoje a došlo k jednoznačným výsledkům. Zatímco v půllitru 10 ° nebo 11° piva jsou pouze 2,2 gramy cukru, ve 2 dcl coly je ho celých 20 g. USDA navíc sdělila, že cola obsahuje většinu minerálů, ale ne všechny, které se běžně nacházejí v pivu. Rozdíl je i v tom, že cola neobsahuje žádné vitamíny, ovšem pivo svým konzumentům poskytuje thiamin, riboflavin, niacin, vitamín B-6, folát a vitamín B-12. Stejně tak má méně kalorií a sacharidů. Tudíž mnohem rychleji budete přibírat po cole než po pivu.

close info r.classen / Shutterstock zoom_in V půllitru 10 ° nebo 11° piva jsou pouze 2,2 gramy cukru.

Proč je pivo méně sladké než cola

Je to důsledkem fermentačního procesu. Při výrobě piva totiž dochází k fermentaci, při které se část cukrů přemění na alkohol a oxid uhličitý. Zatímco v pivu jsou cukry přítomny přirozeně a v malém poměru, do coly a dalších sladkých limonád se přidává uměle.

Když pivo, tak s mírou

Přestože má kola mnohem více cukru než pivo, neznamená to. Že pivo je automaticky zdravější volbou. Obsah alkoholu v pivu přináší svá zdravotní rizika, která našemu tělu také neprospívají, a proto by se to s jeho konzumací nemělo přehánět. Jestliže hledáte zdravější nápoj, nejlepší volbou je čistá voda, neslazený čaj nebo jiné přírodní nápoje.

Zdroje: www.alcoholproblemsandsolutions.org, www.novinky.cz, www.epochtimes.cz