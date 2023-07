15 zlozvyků, které děláme všichni. Víte, že mačkání toaleťáku je velké riziko?

Drtivá většina z nás opakuje dokolečka určité návyky, které se mohou snadno přelít až do zlozvyků. Některé činnosti, ač si to neuvědomujeme, však mohou být poměrně nebezpečné. Děláte je také?

Každý z nás se určitým způsobem chová a během dne nevědomky vykonává sérii činností, které mohou hraničit se zlozvyky a velmi negativně ovlivňovat náš život, i když to není na první pohled patrné. Pojďte se podívat, které to jsou.

Kde se ukrývá nebezpečí

Zdánlivě běžné činnosti mohou negativně ovlivnit náš život. Ať už se jedná o zlozvyky nebo na první pohled nevinné návyky, které opakujeme každý den, mohou se nám ošklivě vymstít.

Nevěříte? Podívejte se na video:

Málokoho by napadlo, že do pořádné šlamastiky vás může dostat výběr špatného oblečení. Kalhoty s těsnými nohavicemi jsou sice módní, ale už se nedá hovořit o jejich zdravotních benefitech. Naopak. Příliš těsné nohavice mohou způsobit znecitlivění a nedokrvení končetin, až úraz. Utaženým páskem si zase koledujete o pálení žáhy.

Posouvání budíku

Kdo by to neznal, ráno zvoní budík a vy jej automaticky posunete o pět minut. Jenže mezitím stihnete upadnout do hlubokého spánku, z nějž vás onen posunutý budík nemilosrdně vytrhne. Přerušíte tak spánek v nejméně vhodnou chvíli a místo kýženého odpočinku se dostaví jen větší únava a šok pro tělo.

Okénka nahoře

Jezdíte ve městě v parných dnech s otevřenými okénky u auta? Chyba, vědecké studie potvrdily, že stačí pár minut jízdy se staženými okny a nadýcháte se tolika zplodin, jako byste byli vystaveni výfukům auta přímo hned několik hodin vkuse.

Nebezpečné prádelny

Ne každý má možnost sušit prádlo venku, ovšem sušení mokrého prádla v obytných místnostech a prádelnách může být až zdraví ohrožující. Vlhké prostředí nahrává vzniku plísní a šíření bakterií, které mohou napadnout imunitní systém slabších nebo nemocných jedinců a způsobit vážné zdravotní komplikace. Astma není výjimkou.

Mnohem zdravější je sušit prádlo venku. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Plast do mikrovlnky nepatří

Mikrovlnka je skvělý vynález, ne všechno nádobí je ale vhodné do ní dávat. Některé plastové nádoby, většinou ty z fastfoodů, ve kterých si donesete jídlo domů, nejsou pro ohřev jídla v mikrovlnce vhodné. Během procesu ohřevu jídla v plastu dochází k chemickým reakcím a z plastu se mohou do jídla uvolňovat škodlivé látky.

Zbytečně moc

Všimli jste si někdy barevných štětinek na zubním kartáčku? Nejsou tam jen pro estetický efekt, naznačují dávkování zubní pasty, tudíž množství, které je doporučeno k vyčištění chrupu. Příliš mnoho past totiž může uškodit, tudíž i v tomto případě platí, že méně, je rozhodně více. Kromě množství pasty také spousta lidí bojuje s technikou čistění chrupu. Většinou provádí pohyby dopředu a dozadu, ovšem tak vyčistí jen malou část plochy zubu a už vůbec se nesoustředí na jejich vnitřní část.

Lupání klouby

Tuto činnost už můžeme považovat spíše za zlozvyk, projev nervozity nebo stresu. Také si „prokřupáváte“ klouby na rukou? Nedělejte to. Kloubům to rozhodně neprospívá a prsty mohou být náchylnější ke zlomeninám.

Mobil do postele

Jste zvyklí si před spaním zkontrolovat sociální sítě na svém smartphonu nebo přečíst zprávy? Raději toho nechte. Vezměte si k ruce spíš dobrou knihu. Modré světlo negativně ovlivňuje spánek a vy si tak můžete přivodit až nespavost, s níž se pojí další zdravotní komplikace.

Telefon do postele nepatří. Zdroj: Sam Wordley / Shutterstock.com

Hygienické návyky

Rádi si dopřejete horkou sprchu? Možná si tak zahráváte se svým zdravím. Příliš horká voda pokožce neprospívá. Vysušuje ji, smývá z ní ochrannou vrstvu a kůže je náchylnější k poškození a oděrkám. Vlasová pokožka pak může nepříjemně svědit a dokonce si můžete zadělat i na vážnější kožní potíže.

Škodlivý toaletní papír

Asi vás to překvapí, ale nebezpečí se ukrývá i v obyčejném toaletním papíru. Aby měl takové vlastnosti, jaké má, tedy měkkost, barvu a často i vůni, ukrývá v sobě nemalý koktejl chemikálií. Papír se bělí chlorem, který se dotykem přenáší i na naši pokožku. Navíc při bělení papíru vznikají další škodlivé látky, o nichž je obecně známo, že narušují imunitní systém, narušují hormonální rovnováhu, mohou mít na svědomí neplodnost nebo mohou zapříčinit vznik rakoviny. Parfémovaný papír zase podporuje vznik kvasinkových infekcí a infekcí močových cest. Mimo jiné papír sám o sobě při použití mechanicky poškozuje jemný povrch konečníku. Když papír nejprve zmuchláte, povrch, který pokožku ošetřuje, bude ještě drsnější. Neustálé narušování svrchní vrstvy epidermis tak může vést k nádorovému bujení.

Hříchy spojené s jídlem

Odpolední šlofíček nás mnohdy zachrání před totálním vyčerpáním. Rozhodně ale nechoďte spát ihned po obědě. Zpomalíte si tím metabolismus, potrava zůstane delší čas v žaludku a s plným břichem si můžete snadno přivodit pálení žáhy. Dobrým nápadem není ani dát si cigaretku ihned po jídle. Vědecké studie ukazují, že kouření bezprostředně po jídle, nebo dokonce během jídla, zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Zdroje: www.youtube.com, www.kalisek.cz