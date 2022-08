Co se stane s tělem, když budete pravidelně pít čaj z majoránky: Téměř zázrak

Majoránka není jen bylinka, která dá svou vůní pokrmům ten správný říz, ale zároveň je dělá stravitelnější. Nejde totiž jen o koření, ale je to i významná léčivka s užitečnými účinky pro naše zdraví. Udělejte si z ní lahodný čaj, který vás zbaví mnoha neduhů.

Majoránka zahradní (Majorana hortensis)

Bylinka, kterou najdete téměř na každé zahrádce, pochází ze severní Ameriky a Přední Asie. Do Evropy se dostala v raném středověku během křižáckých výprav z Jeruzaléma. Její léčivé účinky plnohodnotně využívali už staří Egypťané a Římané. Dokonce ji používali k balzamování a vysazovali ji i na hroby svých blízkých, protože věřili, že jim přinese úlevu, věčný klid a štěstí i po smrti. Majoránka tehdy byla považována i za symbol lásky a cti, a tak se z ní pletly novomanželské věnce. O jejím zdravotním využití psal ve svých dílech už i Hippokrates a zabývá se ním i současná věda.

Zahradní bylinka se sbírá ještě před rozkvětem. Zdroj: Shutterstock

Jak majoránku sbírat

Zahradní bylinka se sbírá ještě před rozkvětem, což spadá do období od července až do srpna. Rostlinku ostříhejte asi 5 cm nad zemí, znovu obroste a můžete zase sklízet. Při sběru by měla být majoránka naprosto suchá, takže ji s jistotou nesbírejte po dešti, ale vyberte si raději slunný den, kdy bude krásně voňavá.

Celou nať usušte na suchém, stinném a dobře provzdušněném místě. Jakmile bude řádně prosušená, sdrhněte ze stonku lístky, které by měly mít šedozelenou barvu, a uskladněte je buď do uzavíratelné nádoby nebo do prodyšného plátěného sáčku. A můžete si hned udělat čaj, kdy stačí zalít 1 lžičku sušené majoránky 1 šálkem vroucí vody a po 3 minutách nápoj scedit. S čím vším vám majoránka pomůže?

Budete mít výborné zažívání

Majoránka je skvělá na kvalitní trávení, a to díky přítomnosti obsažených látek a živin, které zvyšují množství enzymů ve slinách. Po majoránkovém čaji budete také víc při chuti, což se hodí při dlouhodobém nechutenství. Zároveň si krásně vydezinfikujete tenké i tlusté střevo, a pokud trpíte bolestmi žaludku, nadýmáním, průjmy či zácpami, značně se vám uleví.

Majoránka to umí i s nachlazením a virózami

Leze na vás rýma a necítíte se „ve své kůži“? Je tady majoránkový čaj, který má antiseptické, antibakteriální, antivirové a antimykotické účinky, takže budete mnohem dříve fit a plní síly. Navíc si krásně vydezinfikujete i celou ústní dutinu, když odvar použijete ke kloktání.

Tlumí veškeré záněty

Díky svým protizánětlivým účinkům je majoránka perfektní na všechna onemocnění způsobená zánětem. A to nejen ve formě čaje, ale i obkladů a mastí. Dokonale utlumí svalové křeče, bolesti zubů, astma, a dokonce výborně snižuje horečku.

Harmonizuje tlakové výkyvy a chrání srdce

Majoránka dokáže vyladit celý kardiovaskulární systém. Má blahodárný vliv na krevní oběh a snižuje krevní tlak, takže vás nebude ohrožovat hypertenze. Zároveň dokonale ochrání vaše tepny před jejich zúžením, protože eliminuje nahromaděný cholesterol. Díky obsaženému draslíku a vápníku, pomáhá bylinka udržovat nejen náležitou srdeční frekvenci, ale i správnou hladinu krevního tlaku. Majoránkový čaj by si měli dopřávat všichni, kteří prodělali infarkt myokardu.

Majoránka vám pomůže odstranit nežádoucí toxiny z těla. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Už žádný stres a nervy

Majoránka je známa také svými mírně sedativními účinky, a proto výborně uvolňuje a utišuje nervovou soustavu. V případě, že se cítíte lehce labilní, udělejte si pohodu s výluhem z majoránky, brzy pocítíte zklidnění. Často se pro své relaxační účinky používá i v aromaterapii. Bylinka je dokonce tak skvělá, že je prevencí proti Alzheimerově chorobě.

Udělejte si detox celého organismu

Majoránka vám pomůže odstranit veškeré nežádoucí toxiny z těla, protože vyvolává pocení. Díky tomu se zbavíte i přebytečného množství sodíku.

