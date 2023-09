Naše babičky pily čaj z majoránky denně. Dělejte to jako ony. Proč?

Majoránka je bylinka, která je opěvovaná již od starověku. Nejenže nesmírně krásně voní, ale jedná se o rostlinný zdravotní zázrak se zajímavými účinky. Její pěstování zvládne každý doslova levou zadní. Naše babičky si z této úžasné bylinky připravovaly čaj. Zkuste to také.

Poměrně známá a oblíbená bylinka pochází původem z oblastí Středomoří a je součástí tradiční kuchyně mnoha zemí. Protože má majoránka poměrně výraznou chuť i vůni, hodí se do mnoha pokrmů. Naše babičky využívaly jejích léčivých účinků pomocí bylinkového čaje, protože znaly jeho úžasné schopnosti. Jedná se nejen o chutný nápoj, ale i přírodní lék se širokou škálou zdravotních výhod. Které to jsou?

Vše o pěstování majoránky se dozvíte v tomto videu na YouTube na kanálu Bylinkový ráj Michaela:

Zdravotní bonusy

Majoránka je na první pohled nenápadná bylinka, ale je výjimečná svým obsahem mnoha vitamínů a minerálních látek. Nejvíce jsou zastoupené vitamín A, C, E, K, vápník, hořčík, železo a mangan. Majoránka má také silné antibakteriální, antivirové a protizánětlivé účinky.

Jak si čaj připravit?

Nejprve přiveďte vodu k varu a nechte ji chvíli odstát, aby se ochladila na teplotu kolem 90 až 95 °C. Neměla by být vařící, aby se neproměnily éterické oleje v majoránce na hořkou chuť. Do šálku dejte 1 lžičku sušené nebo 2 lžičky čerstvé majoránky a zalijte ji připravenou vodou. Pak nechte bylinku louhovat v zakrytém šálku po dobu 5 až 10 minut. Délka louhování ovlivní intenzitu chuti a účinky čaje. Po uplynutí stanovené doby louhování čaj sceďte a můžete si do něho přidat med a citron.

Majoránka dokonale podporuje náš imunitní systém. Zdroj: Profimedia.cz

Posiluje imunitu

Protože majoránka obsahuje poměrně velké množství antioxidantů a vitamínů, dokonale podporuje náš imunitní systém. Pravidelná konzumace čaje vám tedy zcela jistě pomůže být odolnější vůči mnoha infekcím a nemocem. Měli byste ho začít pít už nyní, abyste na podzim nepodlehli žádnému nachlazení nebo chřipce.

Klidný spánek

Čaj z majoránky vám také zaručí jisté zklidnění a lepší spánek, má totiž uklidňující účinky na celý nervový systém. Pomáhá uvolnit napětí, redukovat stres a značně usnadnit usínání. Takže se jedná o skvělý večerní nápoj před spaním. Pijte ho pomalu a pravidelně.

Harmonizuje trávení

Pokud patříte mezi jedince, které sužují trávicí potíže, čaj z majoránky je pro vás ideální volbou. Už od starověku se majoránka používala k usnadnění trávení. Její enzymy a éterické oleje podporují produkci žaludečních šťáv a působí proti nadýmání, křečím a nepříjemným bolestem břicha.

Úleva při nachlazení

Majoránka obsahuje látky, díky nimž má tzv. expektorantní účinky. Znamená to, že může pomoci uvolnit hlen a velice usnadnit vykašlávání při nachlazení a chřipce. Zároveň dokonale tlumí nepříjemné bolesti v krku a je účinná při léčbě zánětů dýchacího ústrojí.

Některé složky majoránky mohou pomoci snižovat krevní tlak. Zdroj: blueeyes / Shutterstock.com

Zdravé srdce

Některé složky majoránky mohou pomoci snižovat krevní tlak a špatný cholesterol, což přispívá k celkovému zdraví srdce a cév. Je to především díky jejím protizánětlivým a antioxidačním účinkům, které pomáhají snižovat riziko vzniku aterosklerózy, což je onemocnění, při kterém se na stěnách tepen ukládají nežádoucí tuky. Tento zdravotní nedostatek bývá hlavní příčinou vzniku srdečního infarktu a mrtvice.

Jak bylinku pěstovat?

Majoránka vždy ocení slunné a teplé místo s dostatečným množstvím slunečních paprsků. Vyhovuje jí dobře propustná půda, která obsahuje humus. Můžete jí dopřát i trochu kompostu, zlepší se tak struktura živin v půdě. Organické hnojivo dodejte na začátku sezóny. Přílišné hnojení může vést k bujným listům a nižší chuti. Majoránka má ráda střední vlhkost půdy, proto ji pravidelně zalévejte. Půda by však nikdy neměla být přemokřená. Bylinku pravidelně zastříhávejte, podpoříte tak větvení a bohatou úrodu.

Zdroje: www.pharmapoint.cz, www.zahradaapriroda.cz, www.bylinkovo.cz