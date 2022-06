Proč naše babičky pily pravidelně čaj z čerstvé majoránky

Aromatická majoránka nepatří jen do bramboráků! Je to bylinka, která byla často využívána i proti řadě neduhů a nemocí. Víte, jak tělu prospívá čaj z majoránky? Rozhodně stojí za to vyzkoušet jej.

Čaj z majoránky je voňavý a zdravý

Čerstvá majoránka je prý nejlepší, ale čaj si rozhodně můžete připravit i z majoránky nasušené. Majoránka patří k opomíjeným bylinkám, a přitom jde o významnou léčivku s téměř kouzelnými účinky. No ano. Vždyť se používala na utišení bolavého srdce v případě neopětované lásky!

Ted už ale vážně. Majoránka byla dobře známá bylina už ve starém Egyptě i Římě a pěstovala se prostě všude. Možná proto, že občané těchto vyspělých civilizací trpěli stresem a vyčerpáním. Tato léčivka má totiž výjimečné tišící schopnosti, a proto byla užívána ve formě čaje při migrénách, rozčilení a nervového vypětí. Nejen hlavu a srdce dokázala majoránka „napravit".

Bylinky na okenním parapetu: majoránka, rozmarýn a meduňka jsou užitečné nejen při vaření. Zdroj: blueeyes / Shutterstock.com

Jaké účinky čekat od majoránky?

K zevnímu používání ve formě obkladů a koupelí či k inhalaci i jako kloktadlo se pak majoránka osvědčila také při rýmě a dýchacích astmatických obtížích, k hojení ran a prochlazení. Pomáhá uvolnění svalstva a čištění pokožky. Navíc je to prý i mírné afrodiziakum.

Majoránkový čaj je také ideálním nápojem pro kojící matky. Nejenže stimuluje tvorbu mléka, ale zároveň zlepšuje trávení a minimalizuje plynatost. Tyto látky jsou následně v malém množství také obsaženy v mateřském mléce z čehož mají prospěch i kojenci.

Ženám je majoránka také přínosná tím, že ovlivňuje příznivě menstruační cyklus i nervozitu s ním spojenou a celkově působí i proti křečím.

Majoránku si můžete snadno vypěstovat vlastní. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Připravte si vynikající majoránkový čaj

Na majoránkový čaj budete potřebovat vrchovatou lžíci čerstvé nebo dvě lžičky sušené majoránky. Zalijte bylinku 2,5 dl vroucí vody a nechejte pod pokličkou nebo talířkem čtvrt hodiny louhovat. Sceďte a doslaďte (třeba medem) podle svých představ.