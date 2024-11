Milujete oříšky? Pak ochutnejte i makadamové. Jsou plné vitaminů, minerálů a živin, které prospějí vašemu zdraví.

Vypadají jako kuličky. Sotva do nich kousnete, krásně křupnou a zaplaví vás příjemnou smetanově oříškovou chutí. A nejen to… Makadamové ořechy jsou totiž zdrojem vitaminu B a B1, které jsou důležité pro dobré fungování nervové soustavy. Pokud tedy máte někdy „těžkou chvilku“, místo čokolády si raději dopřejte hrst těchto oříšků. Nejenom, že vám spraví chuť, ale i náladu, ale sníží i hladinu cholesterolu. „Jen si dávejte pozor na množství. Makadamové ořechy jsou trochu energetická bomba, protože obsahují 70 % tuků,“ varuje nutriční terapeut a doporučuje maximálně jednu hrstičku (tedy asi 30 g) makadamových ořechů na den. A v čem vám ještě tyhle „křupavé kuličky“ z Austrálie, Brazílie či Havaje, prospějí?

Autor videa, Superfood Evolution vám představí výhody makadamových ořechů. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Zlepší a posílí vaše vlasy

Pokud chcete podpořit svou krásu, musíte dát tělu dostatek živin. Konkrétně vitamin E, který chrání kožní buňky před poškozením a prodlužuje vám mládí. Důležité jso i Omega 7 – mastné kyseliny, které udržují vlhkost pokožky, takže tak rychle nepodléhá vráskám. Nezapomínat byste neměli ani na minerály – hlavně na mangan – který stimuluje tvorbu kolagenu. Čím víc ho vaše tělo vyrobí, tím lepší, pevnější a mladistvější budete mít pleť. A kde všechny tyhle složky získáte? Přeci v makadamových oříšcích. Proto je s klidem přidávejte do ranní porce vloček s jogurtem.

Nastartují hubnutí

Přestože jsou makadamové ořechy velmi kalorické, měli byste je jíst i v případě, že držíte dietu. Jak je to možné? „Tenhle druh ořechů obsahuje velké množství zdravých tuků a vlákniny, která dodává pocit sytosti. A to je dobře, protože v dietě je důležité, abyste do sebe „netláskali“ jedno jídlo za druhým… Za mně je takových 12 makadamových ořechů lepší forma svačinky, než třeba kupovaná přeslazené müsli tyčinka,“ říká nutriční terapeut. A má pravdu. Makadamové ořechy navíc obsahují látky, které podporují trávení. Proto vám pak půjde hubnutí o dost snáz! Jak? Můžete jimi posypat čerstvé ovoce (ananas, banán) nebo je využijte do zeleninových jídel. Výborné jsou třeba s vařeným hráškem, mrkví, chřestem nebo fazolovými lusky. Přimíchat je můžete i do zapečených pokrmů například z řepy, pastiňáku nebo kapusty. Zvýrazní jejich chuť!

Pozor na kvalitu

V obchodech najdete makadamové ořechy v různém balení. Při nákupu se ale nechte vést očima. Obecně totiž platí, že čím více je v sáčku polámaných kousků, tím je horší kvalita zboží. Proto se snažte sáhnout jen po takových makadamových oříšcích, které mají typický kulatý tvar. Při skladování tohoto „ořechové pokladu“ vsaďte na skleněnou či keramickou dózu s pevným víčkem, které nepropouští vzduch. Nádobu pak umístěte na chladné a suché místo, kde se ořechy nebudou kazit. Pokud chcete, můžete makadamové oříšky i zamrazit.

Zdroje: www.diana-company.cz, www.nutsman.cz