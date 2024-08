Většina žen používá make-up jako samozřejmost každý den, ale jen málokdy se zamýšlíme nad tím, co všechno může vlastně způsobit. Nejsou to bohužel drobnosti, proto bychom si měly na některá rizika dát velký pozor a předejít tak možným zdravotním problémům.

Make-up je skvělý ve chvíli, kdy se potřebujeme upravit, zvýšit si sebevědomí a povýšit svoji krásu ještě “o level” výše. Abychom se místo s obdivem brzy nesetkaly se soustrastnými pohledy, je třeba dodržovat některá pravidla.

Ale opravdu důsledně, jinak bychom se mohly dočkat zánětů, jež mohou v tom nejhorším případně vést až ke ztrátě zraku. Tak daleko to ale nikdo nechce nechat dojít.

Více o pravidlech make-upu najdete na youtube ve videu od Fit for Life Channel:

Zdroj: Youtube

Co je vaše, není nikoho jiného

Kamarádky jsou důležité a s těmi nejlepšími sdílíme vlastně celé svoje životy – starosti, radosti i tajemství, která bychom nikomu jinému nesvěřily. Tady by to ale mělo končit. Sdílet (nebo si půjčovat) kosmetiku, to je nápad, který by měl zůstat za nepřekročitelnou hranicí.

Zejména v případě líčidel a dalších produktů k péči o oči a jejich okolí je taková praxe tabu. Proč? Je to jednoduché. Proti jednoznačně hovoří velké riziko přenosu bakterií, jež mohou vyvolat oční infekce, jako je například zánět spojivek.

Jde například o řasenku, stíny, tužku na oči, ale také podkladové báze a další. Nezahrávejme si zbytečně s vlastním zdravím.

Neplýtváte, chráníte si zdraví

Nezapomínejte, že i make-up má svoji trvanlivost. Jen pouhý fakt, že je v řasence na dně ještě trochu barvy, neznamená, že bychom ji měly používat. Může se to zdát jako plýtvání, které většinou nemáme rády, ale berme to tak, že vyhozením zbytku prošlého make-upu chráníme svoje zdraví a hlavně zrak.

close info darmel / Pexels zoom_in I štětec je třeba často čistit

Čistota a zase čistota

Čistota je základ zdraví v obecné rovině, ale i zde to platí do posledního písmenka. A tak bychom neměly dlouho přemýšlet, jestli kartáčky na řasenku nebo štětečky na nanášení stínů čistit, nebo ne.

Samozřejmě že ano, a to dokonce v ideálním případě každý týden. Jakmile dáme příležitost bakteriím, aby se na nich začaly množit, můžeme si být jisté, že to neskončí dobře.

Odličování je nezbytné

Je možné, že se vracíte domů z práce nebo oslavy už notně unavená a odličování vám v tuto chvíli přijde jako to poslední, na co máte ještě náladu. Poslechnout tichý hlásek, který napovídá, že se pro jednou nic nestane a odlíčíte se až ráno, by se ale mohlo brzy vymstít.

Zbytky řasenky, které mohou ucpat slzné kanálky nebo mazové žlázky, prach ze stínů, který bude přes noc pracovat na vašich ranních nateklých a zarudlých očích, případně třpytky, jež svými ostřejšími hranami budou dráždit oko – to všechno jsou problémy, s nimiž se po probuzení určitě nechcete potýkat. A tak raději zavítejte ještě na pár minut do koupelny a do postele už vklouzněte dokonale odlíčená.

V klidu a beze spěchu

Ani nanášení make-upu není tak docela bezpečná záležitost, proto bychom se měly líčit v klidu, před zrcadlem a pokud možno si k tomu sednout, abychom měly opravdu jistou ruku. Nechtěné zanesení řasenky nebo stínů do oka by se mohlo vymstít.

Rozhodně proto zapoměňte na rychlé líčení třeba při jízdě autem nebo ve vlaku cestou do práce. Pár minut ušetřeného času by mohlo stát několik týdnů nepříjemných problémů a nutného léčení.

