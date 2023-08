Co se stane, když sníte denně hrst malin? Zázrak hlavně po padesátce

Drobné voňavé ovoce, které má na zahrádce snad každý. Je lahodné a pro zdraví naprostým zázrakem. Řeč je o malinách. Proč byste si jich měli denně natrhat alespoň hrstičku?

Letní období je naprosto skvělé z hlediska hojnosti. Drobné bobulovité ovoce najdete nejen na zahradě, ale směle pro něj můžete vykročit i do lesa. Maliny jsou jedním z ovoce, které byste rozhodně neměli opomíjet. Ze zdravotního hlediska jsou malé bobulky doslova zázrakem. Proč by měly zbystřit hlavně ženy po padesátce?

Blahodárný plevel

Maliny nejsou nijak náročné a dokážou se uchytit téměř všude. Jsou oblíbeným letním ovocem. Mají jemnou sladkou chuť a pozvednou kde jaký dezert. Děti zase milují malinový sirup. Pokud máte na zahradě malinovou hojnost, proměňte lahodné ovoce v sirup a udělejte si zásoby i na zimu. Je to jednoduché. Postup najdete na videu:

Uchovávání ovoce je jeden ze způsobů, jak si dopřát jeho lahodnou chuť i mimo sezónu. Nezapomínejte však ani na ovoce čerstvé. Právě to má v sobě nejvíce účinných látek a vitaminů.

Maliny rostou dobře, ale bez péče vám velké bobulky plodit nebudou. Za trochu starosti vám bude odměnou lahodná porce zdraví. Zdroj: Jill Wellington / Pixabay

Nadupané bobulky

Jsou malé, nenápadné, avšak o to větší účinky na lidské zdraví mají. Obsahují spoustu vitaminů a minerálních látek. Nezanedbatelný je obsah vitaminů skupiny B a vitaminu C. I když jsou chuťově slaďoučké, cukru obsahují ve skutečnosti poměrně málo. A to pouhých necelých 5 gramů na 100 gramů ovoce.

Pro ženy jako stvořené

I díky nízkému obsahu cukru jsou maliny skvělými společnicemi hlavně pro ženy. Můžete je pozobávat a nepřiberete po nich ani deko. Navíc jsou nadupané vlákninou, která velmi prospívá trávicímu traktu a upravuje zažívání. Odbourává pocit nafouklého břicha a hlavně zasytí. Jako zdravá svačina nebo doplněk snídaně jsou tak naprosto ideální.

Antioxidanty, kam se podíváš

Temně růžové bobulky jsou také plné antioxidantů. Což jsou velmi důležité látky v našem těle. Vychytávají škodlivé volné radikály a zbavují tělo oxidačního stresu. To má za následek mnohem zdravější fungování organismu, zmírnění projevů stárnutí, nebo dokonce tvorby vrásek.

Maliny jsou plné antioxidantů, které mají blahodárné účinky na kvalitu pleti. Zdroj: fizkes / Shutterstock.com

Na srdce i paměť

Látky obsažené v malinách zvané antokynay podle nejnovějších vědeckých studií zase poskytují blahodárný vliv na kardiovaskulární systém a výrazně ovlivňují zdraví srdce. Flavonoidy v malinách mají zase blahodárné účinky na mozkovou činnost. Jejich pravidelná konzumace vylepšuje paměť a zlepšuje koncentraci. Navíc mají velmi pozitivní efekt na dobrou náladu.

