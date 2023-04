Naučte se masírovat svůj bloudivý nerv jako profíci: Je to zdravotní zázrak!

Chcete, aby vaše tělo šlapalo jako hodinky? Objevte svůj bloudivý nerv – jeho masáž vám zlepší trávení, hlas i náladu! Jak masírovat bloudivý nerv a zlepšit si tak zdraví?

Už jste někdy slyšeli o bloudivém nervu? Říká se mu také desátý nerv a připomíná dálnici, která prochází od mozkového kmenu, do uší, plic, srdce, až do žaludku a střev. Ve vašem těle funguje tak trochu jako „šedá eminence“, která tahá za nitky. I když tak na první pohled nevypadá, tenhle „bloudilý nerv“ je komunikačním kanálem mezi mozkem a důležitými orgány. Co řekne, to pak tělo vykoná.

Ale nemyslete si, že je to jen obyčejný tlumočník příkazů! Bloudivý nerv má také rozhodující právo, například ovlivňuje vaše tělesné funkce v době, kdy odpočíváte.

V tomto videu se naučíte, jak masáží bloudivého nervu podpořit své zdraví:

Vylaďte své tělo i duši

Podle vědců má bloudivý nerv tak vliv na imunitu, trávení, srdeční frekvenci, náladu, ale i barvu vašeho hlasu. Zároveň je hlavním nervem takzvaného parasympatického systému, který dokáže stimulovat produkci „hormonu štěstí“ – oxytocinu a dalších enzymů. Proto jeho stimulace vám zlepší nejen fyzické zdraví, ale uleví vám i při úzkostech a depresích. Pokud chcete aktivovat bloudivý nerv, tady je šest způsobů, jak na to:

Bloudivý nerv ovlivňuje funkci důležitých orgánů. Zdroj: Profimedia

Dejte si studenou sprchu

chlad nemusí být příjemný, nicméně probouzí k životu parasympatický sytém a s ním i bloudivý nerv. Proto odborníci doporučují si každý den dopřát studenou sprchu a v ní vyzkoušet takzvaný potápěčský refex. Jak na to: Ponořte obličej do studené vody a na chvíli zadržte dech. Během chvilky se vám zpomalí srdeční tep a zúží cévy. Celkově se příjemně zklidníte.

Studená sprcha je zprvu nepříjemná, ale přinese vám lepší imunitu. Zdroj: Profimedia

Odpočiňte si

Relax je v dnešní době dost vzácná věc. Nicméně vy si ho dopřejte, protože bloudivý nerv nejlépe pracuje, když jste v klidu. Vyzkoušejte třeba dechová cvičení, kurzy jógy, masáže nebo procházky v přírodě.

Protáhněte kostru

Jakýkoliv pohyb je fajn. Nejenom, že procvičí motoriku, ale také stimuluje bloudivý nerv. Takže když budete pravidelně cvičit, získáte lepší imunitu i odolností proti zánětlivým onemocněním.

Sport je způsob, jak si vyrobit 'hormony štěstí'. Zdroj: Profimedia

Zazpívejte si

Bloudivý nerv je spojený s vašimi hlasivkami a svaly v zadní části krku. Pokud si zanotujete pár oblíbených hitů, zvýšíte si srdeční frekvenci a tím pádem si probudíte ze spánku i bloudivý nerv.

Zpěv stimuluje funkci bloudivého nervu a působí dobře na psychiku. Zdroj: Profimedia

Zasmějte se

O smíchu se ví, že je zdravý. Navíc stimuluje spoustu důležitých funkcí: dýchání, srdeční tep, prokrvení končetin i nervový systém. Denně si čtěte vtipy a budete šťastnější a zdravější.



Zdroje: www.brainmarket.cz, www.youtube.com