Akné je nepříjemná záležitost, kterou nemá nikdo rád. Otravné pupínky dokáží potrápit nejenom teenagery, ale i dospělé. Pokud si s touto potíží nevíte rady a zkoušíte stále dokola nové metody, vsaďte na jednoduchost, praktičnost, a hlavně efektivnost. Nemusíte zbytečně utrácet za předražené kosmetické přípravky, mnohdy stačí využít suroviny, které máte doma a s oblibou je využívaly již naše babičky. Tentokrát je na scéně med a skořice, které navíc napomáhají krásné a hladké pokožce.

Jak si masku na akné připravit se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Michelle Phan:

Zdroj: Youtube

Příčiny vzniku akné

Zpravidla způsobují vznik akné čtyři hlavní potíže. Jedná se o přebytečný maz v pokožce, nahromadění odumřelých kožních buněk, ucpané póry a bakterie, které způsobují zánět. Vždy je na prvním místě dostatečná pravidelná péče o pleť, tedy její každodenní čištění a řádná výživa. Mnohdy ji dokonce najdete doma ve spíži.

close info shutterstock.com zoom_in Akné je nepříjemná záležitost, kterou nemá nikdo rád.

V čem tkví tajemství spojení medu a skořice

Medu se neříká jen tak tekuté zlato. Kromě své vynikající sladké chuti obsahuje nespočet látek, které jsou příznivé pro naše zdraví. Med je totiž výborným zdrojem antioxidantů, má přirozené antibakteriální vlastnosti a zmírňuje záněty. Proto je v péči o pokožku využívaný již od pradávna. A ve spojením se skořicí dosáhnete v boji proti akné ještě mnohem lepšího výsledku. Skořice má totiž silné antimykotické, antioxidační a antibakteriální vlastnosti, které pomáhají nejen při léčbě akné, ale stejně tak předcházejí jakémukoliv zanícení pleti.

Pleťová maska z medu a skořice

V misce smíchejte 2 lžíce medu společně s takovou dávkou mleté skořice, aby vám vznikla hustší a hutnější pasta. Naneste ji na předem očištěnou a osušenou pleť a nechte alespoň 10 až 15 minut působit. Pak si obličej náležitě omyjte a osušte. Masku si dopřávejte i 4x týdně, a to nejméně po dobu jednoho měsíce, dokud se projevy akné neztratí.

close info Profimedia zoom_in Med se skořicí vaši pleť vyléčí.

Funguje i jablečný ocet

K léčbě akné lze také využít účinný ocet, který má antibakteriální a antivirové účinky. Vzhledem k tomu, že obsahuje organické kyseliny jako například kyselinu jantarovou či mléčnou, umí si jablečný ocet dokonale poradit s nežádoucími bakteriemi, které akné a záněty vyvolávají. Kromě toho ocet také vysušuje, a tak likviduje nadměrný kožní maz, stejně jako i dezinfikuje pokožku.

Připravte si octové tonikum

Stačí si smíchat jablečný ocet s vodou v poměru 1:3. Pokud však máte citlivou pokožku, zvolte raději poměr 1:5. Směsí pak obličeje pravidelně oplachujte a následně osušte. Stejně tak ji můžete na obličej nanášet pomocí kosmetických tamponků.

Léčí i mořská sůl

Při léčbě a hojení akné je také velmi účinná mořská sůl. Nejenže dokonale ničí nežádoucí bakterie, ale je plná užitečných minerálů, které regenerují a hojí pokožku. I z této ingredience si můžete vyrobit léčivou masku na akné.

Maska nejen z mořské soli

Nalijte do misky asi tak 3 polévkové lžíce horké vody a vmíchejte do ní 1 malou lžičku mořské soli. Měla by se naprosto rozpustit. Následně přidejte 1 polévkovou lžíci gelu z listu Aloe vera, stejné množství zeleného čaje a medu. Směs řádně promíchejte a naneste na očištěný obličej. Vyhněte se citlivým oblastem kolem očí a nechte působit zhruba 10 minut. Nakonec pleť opláchněte teplou vodou, osušte ručníkem a namažte odpovídajícím krémem.

