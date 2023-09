Máslo, po kterém se hubne a chutná fantasticky. Neuvěříte, z čeho je

Chcete znát tajemství fantastické chuti a účinného hubnutí? Připravte si domácí máslo z vlašských ořechů. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, pak vězte, že je nejen lahodné, ale nepřiberete po něm ani gram.

Pokud patříte mezi milovníky másla, kteří si jej nechtějí zcela odpustit, i když jste se rozhodli, že shodíte nějaké to kilo navíc, máme pro vás zajímavý tip. Zkuste vyměnit klasické máslo za ořechové. Využít k tomu můžete brzkou úrodu vlašských ořechů. A pokud máte na zahradě vlastní ořešák, tím lépe, máte zdroj hned po ruce. Velmi chutné a voňavé máslo je ideální nejen pro snídani, ale i na svačinu, a dokonce i na přípravu některých teplých pokrmů. Dejte se tímto jednoduchým krokem směrem k efektivnímu a zdravému snižování váhy.

Jak si připravit máslo z vlašských ořechů? Podívejte se na YouTube na kanál Welcome Fitness CZ na toto video:

Zdravá pochoutka

Připravte si v pohodlí domova pochoutku plnou zdravých látek a osvěžte svůj jídelníček něčím, po čem nebudete přibírat. Funguje skvěle jako náhražka tradičního másla, pomazánek, do omáček a dipů. Ořechové máslo je však také výborné do ovesné i rýžové kaše, na chia pudink, ale i na vafle či palačinky. A proč podporuje hubnutí?

Ořechové máslo je však také výborné do ovesné i rýžové kaše, na chia pudink, ale i na vafle či palačinky.

Výborná nutriční hodnota

Máslo z vlašských ořechů je bohaté na vitamíny, minerály a antioxidanty, které jsou důležité pro celkové zdraví a regulaci metabolismu. Významně je také zastoupený vitamín B6, rostlinné tuky, proteiny a za zmínku jistě stojí i značná dávka železa, hořčíku, manganu a vápníku.

Zdravé tuky

Oproti běžnému máslu obsahuje máslo z vlašských ořechů tuky zdravé, které tělu dodávají energii a i v malém množství poměrně zasytí. Zároveň vám pomohou potlačit nadměrnou chuť k jídlu, což je při hubnutí klíčové. Zdravé tuky zároveň nastartují metabolismus a jsou ideální součástí lowcarb, keto a dalších nízkosacharidových stravovacích trendů.

Zdroje vlákniny

Vlašské ořechy jsou také výborným zdrojem užitečné vlákniny, která se též podílí na pocitu sytosti a stabilizuje hladinu cukru v krvi. Ve 100 g mají ořechy asi 6 g vlákniny. Výborně pomáhá udržovat správný pohyb střev, proto je důležitá pro kvalitní trávení.

Málo kalorií

Další výhodou tohoto másla pro hubnutí je fakt, že v porovnání s klasickým má podstatně méně kalorií. Pro snižování kil je tedy skvělou náhražkou, která je nejen chutná, ale dokonale podpoří vaše snahy.

Proteiny pro svalstvo

Vlašské ořechy obsahují asi 15 g proteinů na 100 g jader. Jedná se o látky důležité pro správný vývoj a budování svalů. Přispívají totiž k jejich metabolické aktivitě, a to i když se zrovna nehýbete a třeba sedíte. Podporují lepší spalování kalorií.

Máslo z vlašských ořechů musíte mít doma. Zdroj: shutterstock.com

Jak na přípravu?

Výroba je překvapivě jednoduchá a zvládne ji opravdu každý. Stačí mít k dispozici kvalitní vlašské ořechy a silný mixér. Ořechy rozložte na plech vyložený pečicím papírem a pečte je v troubě vyhřáté na 160 °C po dobu asi 10 až 15 minut, dokud lehce nezhnědnou. Díky tomu podpoříte uvolnění oleje a zvýrazníte chuť připravovaného másla. Následně vložte ořechy do mixéru a začněte mixovat postupně na vysokou rychlost. Pokud chcete, aby vám máslo déle vydrželo, můžete k ořechům přidat pár zrnek himalájské soli. Během několika minut by se měly ořechy začít měnit na hladkou pastu. Pokud je směs příliš hustá, můžete přidat trochu rostlinného oleje, například olivového.

Jak máslo skladovat

Hotové máslo dejte do těsně uzavíratelné sklenice a uložte do lednice. Může se stát, že se na povrchu vytvoří malá vrstva oleje, ale to je zcela běžné. Stačí máslo před použitím jen pečlivě promíchat.

