Vyzkoušejte tajné léčebné recepty našich babiček a vyrobte si domácí mast na pohmožděniny. Má silné hojící účinky a hotovou ji budete mít během chvilky.

Vepřové sádlo je nejen velmi využívanou potravinou, ale jedná se i o surovinu, která má pro lidské zdraví přínosné bonusy. Při konzumaci v přiměřeném množství dokáže náš organismus chránit před některými nemocemi a nepříjemnými neduhy. Sádlo a jeho léčivé účinky však můžete využít i ve formě léčivé masti. Stačí jen dodat pár odpovídajících bylinek.

Chcete znát nejlepší mazání našich babiček? Vyrobte si mast ze sádla a bylin.

Mast, kde je základem sádlo

Pokud chcete mít doma po ruce léčebnou mast bez konzervačních a chemických látek, neváhejte si ji připravit. Základ tvoří vepřové sádlo. Nejvhodnější je sádlo vnitřní, které obsahuje nejmladší buňky. Díky tomu má mast delší trvanlivost a jemnější strukturu bez hrudek. Lze však využít i sádlo husí a kachní.

Postup na výrobu masti

Začněte tím, že si v hrnci zvolna rozpustíte sádlo. Sádlo by se nikdy nemělo škvařit, udržujte ho při teplotě 60 až 70 stupňů. Následně do něj přidejte ve stejném množství měsíček lékařský, heřmánek pravý, řepík lékařský a arniku horskou. Směs řádně promíchejte a nechte ohřívat zhruba hodinu ve vodní lázni. Díky tomu se nebude připalovat a z bylinek se do něj vylouhuje větší množství účinných látek.

Fáze macerování

Takto nechte bylinky v tuku macerovat minimálně 24 hodin nebo i několik dní. Nakonec směs prohřejte a sceďte přes několik vrstev gázy.

Hustší konzistenci zajistí včelí vosk

Pokud chcete mít mast ve výsledku hustší, můžete do prohřátého bylinkového sádla dodat ještě včelí vosk. A jaké množství? Na deset dílů sádla přidejte vždy jeden díl včelího vosku. Tomuto kroku se však můžete zcela vyhnout.

Chcete mít mast s příjemnou vůní?

Pokud chcete posílit účinky masti a dodat jí příjemné aroma, můžete do ní ještě dodat pár kapek propolisové tinktury nebo esenciálních olejů. Vhodný je například levandulový, grapefruitový nebo růžový.

Mast je lepší naporcovat

V tuto chvíli nalijte směs do několika menších a dobře uzavíratelných skleniček. Mast nechte ztuhnout a skladujte v lednici, kde vám vydrží i několik měsíců.

