Skvělá mast z rýmovníku. Je účinnější než čaj. Za 2 hodiny jí vyrobíte neomezeně

Rýmovník je nejen elegantní pokojovou rostlinou, ale také účinnou léčivkou. Jeho listy můžete použít na lahodný čaj, sirup proti nachlazení nebo mast, kterou můžete mít neustále při sobě. Jak si ji vyrobit?

Rýmovník

Mexický eukalyptus, kubánské oregano nebo rýmovník. To vše jsou lidové názvy pro Plectranthus argentatus. Má silné dužnaté listy, jež jsou hustě porostlé stříbrnými chloupky. Vyznačují se svěží zelenou barvou a intenzivní vůní připomínající meduňku, mátu nebo eukalyptus. V českých domácnostech se nejčastěji pěstuje rýmovník purpurový (Plectranthus purpuratus) a rýmovník citronový (Plectranthus amboinicus).

Jak rýmovník pěstovat

Tato nenáročná bylina nevyžaduje příliš pozornosti. Miluje teplo a dostatek světla. Nesvědčí jí průvan a teploty pod 12 °C. V její přítomnosti raději nevětrejte, mohly by jí zežloutnout listy. V zimě rýmovníku prospívá suchý a horký vzduch, takže ho můžete mít i na parapetu nad radiátorem. Nevyžaduje častou zálivku. Stačí ho zalít jen tehdy, když je substrát opravdu suchý. Pokud chcete, aby se vám rozkošatěl, pravidelně ho zaštipujte. Vrcholové stonky s listy můžete vložit do vody. Do týdne pustí kořeny.

Rýmovník je nenáročná rostlina. Zdroj: Shutterstock.com / matka_Wariatka

Kde mast z rýmovníku použít

Mast má široké využití. Potřebujte-li uvolnit dýchací cesty nebo ošetřit podrážděnou kůži od smrkání, aplikujte ji pod nos. Při zánětu průdušek nebo dýchavičnosti ji vmasírujte krouživými pohyby do oblasti hrudní kosti. Pomůže s uvolňováním hlenu a usnadní vykašlávání. Při horečce si touto mastí zkuste namazat chodidla. Mast také pomáhá snížit bolest hlavy. Stačí, když sí jí potřete spánky a čelo.

Účinky masti

Rýmovník obsahuje fenolické sloučeniny, které jsou protinádorové, antiflogistické, antidiabetické a antioxidační. Silice také vykazuje antibakteriální a antimykotickou aktivitu, která při laboratorním testování zahubila všechny významné choroboplodné zárodky. Výtažky z rostliny jsou protizánětlivé, analgetické, diuretické, cytotoxické a antimikrobiální. Mast pečuje především o kůži. Regenereruje ji a urychluje hojení ran. Také ji využijete při nachlazení či při potížích s dýcháním.

Mast z rýmovníku

Na domácí výrobu masti budete potřebovat 20 větších listů rýmovníku a 200 g vhodného tuku, např. sádla, bambuckého másla, kokosového oleje nebo kosmetické vazelíny. Připravte si také plátýnko na scezení a uzavíratelné nádoby.

Listy nakrájejte na menší kousky. Zdroj: iva/Shutterstock.com

Mast z rýmovníku - výroba

Listy i se stonky nakrájejte na malé kousky. V čistém hrnci na mírném plameni rozpusťte tuk. Přidejte nakrájené listy a cca 2 hodiny je v tuku ohřívejte. Dejte ale pozor, aby se obsah nevařil. Občas ho zamíchejte. Po uplynutí doporučované doby hrnec odstavte, nechte vychladnout a pak ho uložte do lednice na 24 hodin. Druhý den opět směs 2 hodiny zahřívejte. Můžete přidat ještě pár čerstvých listů rýmovníku. Mast přeceďte přes plátno a naplňte do kelímků. Nechte ztuhnout. Hotovou mast skladujte nejlépe v ledničce.

Zdroj: www.abecedazahrady.dama.cz, www.spektrumzdravi.cz, www.abecedazahrady.dama.cz