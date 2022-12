Tělo jako zamlada: V tomhle se koupaly postarší dámy v 19. století a věděly proč

Pokud spadáte do kategorie ženy nad padesát, jistě oceníte sílu některých bylinek. Vynechat byste neměly v žádném případě šalvěj a příhodná je pro vás i voňavá máta.

Šalvěj je bylinka, která je odjakživa spojována s věčným mládím a pevným zdravím. A máta se podílí na dobrém stavu imunity, trávicí soustavy a zachování klidné mysli. Tyto dvě bylinky jsou prostě pro ženy naprosto nepostradatelné, a to obzvlášť v období menopauzy, kdy se kvůi snižování hladiny hormonu estrogenu potýkají s mnoha nepříjemnými stavy a zrychlujícím se procesem stárnutí. Jak mohou být šalvěj s mátou nápomocné?

Inspirovat se můžete ve videu:

Šalvěj lékařská

Záslužné účinky šalvěje byly známy již v antických dobách. Už samotný název v latině vyjadřuje moc bylinky. Pojem "salvere" totiž znamená chránit či léčit. Odvar ze šalvěje byl kdysi považován za elixír nesmrtelnosti a dlouhého mládí. Možná už tehdy vnikly základy rčení, že ten, kdo má na zahradě šalvěj, nemůže nikdy zestárnout.

Šalvěj patří i do kuchyně

Tato poměrně vysoká rostlina s výraznými fialovými květy, upoutá nejen svým vzhledem, ale také svou pronikavou nahořklou vůní. Proto byla vždy s oblibou využívána i v kuchyni, a to hlavně té italské. S oblibou se přidává do omáček, salátů a tučných jídel. Přidává se do slaných koláčů i jiného slaného pečiva.

Šalvěj je skvělý lék

Bylinka obsahuje celou řadu prospěšných látek včetně silic, tříslovin, vitaminů a minerálů, které se společně podílejí na jejich významných účincích na naše zdraví. Má podle vědců výborné antibakteriální, antivirové a antioxidační účinky a podporuje imunitu. Zároveň pomáhá při nejrůznějších zánětech v těle. Čistí krev a slouží jako skvělá prevence některých srdečních onemocnění.

Jelikož šalvěj zlepšuje krevní zásobení mozku, zvyšuje i celkovou koncentraci a paměť. Má velice příznivý efekt na hojení mnohých kožních defektů. Šalvěj je také vhodná pro játra, odstraňuje nadýmání a podporuje celkové trávení. Bylinka je také velice prospěšná při gynekologických obtížích, především během menstruace. V období klimakteria velmi zdárně pomáhá proti nočnímu pocení.

Máta se podílí na dobrém stavu imunity, trávicí soustavy a zachování klidné mysli. Zdroj: govindji / Shutterstock.com

Vykoupejte se v historicky známém elixíru mládí

V podstatě se jedná o osvěžující a omlazující koupel, po které se budete cítit plní energie a brzy uvidíte znatelné změny na své pleti i pokožce. Připravte si odvar ze 100 g šalvěje a stejného množství máty peprné. Nalijte výluh do vany s teplou vodou a dopřejte si 15 minutovou koupel. Poté nechte své tělo v teple volně oschnout.

