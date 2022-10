Naše babičky si připravovaly tenhle snadný likér z máty: Je to zdravotní zázrak

Pokud se vám urodilo dost bylinek, využijte je k výrobě léčebných pochutin. V případě, že máte špatné trávení, jedinečným pomocníkem je máta, která se hodí nejen do mojita, ale jsou z ní i báječné čaje, a hlavně chuťově neodolatelný léčivý likér.

Máta je jednou z nejoblíbenějších bylinek, které se pěstují v českých zahrádkách a její neodolatelnou vůni zná každý. Využít se dá jak v čerstvé, tak i sušené formě. Jedná se o vytrvalou bylinu původem z Anglie a z oblastí západní Evropy. Postupem času se však rostlina dostala i do dalších částí světa. V současné době je máty něco okolo čtyřiceti druhů.

Máta vám pomůže s kvalitním trávením

Máta nejenže nádherně voní, ale navíc má velmi pozitivní vliv na náš organismus. Rostlina je věhlasná svými dokonalými účinky na potíže s trávením. Zbaví vás nepříjemného nadýmání, případných křečí, bolestí břicha a žaludečních i střevních problémů. Jako první pomoc si při těchto obtížích vždy nasaďte kúru s pravidelným popíjením mátového čaje. Brzy pocítíte náležitou úlevu.

Nasekejte nadrobno 10 větviček čerstvé máty a 5 větviček čerstvé meduňky. Zdroj: Profimedia

Máta vám pomůže i ve chvíli, kdy jste to výjimečně přehnali s jídlem, obzvlášť s tím nadměrně mastným. Povzbuzuje totiž produkci žaludečních šťáv a podporuje vylučování žluči. Protože má máta antiseptické účinky, značně redukuje kvašení obsahu žaludku.

Mátový likér je vynikající a zdravý

Nasekejte nadrobno 10 větviček čerstvé máty a 5 větviček čerstvé meduňky. Poté si nadrťte 1/2 svitku skořice, 2 květy muškátového oříšku a 10 hřebíčků. Všechny připravené ingredience vložte do uzavíratelné sklenice a zalijte 1l pálenky. Nejlépe si zvolte vámi oblíbený alkohol jako např. slivovici, hruškovici či meruňkovici. V případě, že chcete mít likér více koncentrovaný, použijte pálenky pouze 0,75 či 0,5l na stejné množství bylinek.

Nasekejte nadrobno 10 větviček čerstvé máty, 5 větviček čerstvé meduňky a zalijte alkoholem. Zdroj: Shutterstock

Nádobu uzavřete a postavte na světlé a teplé místo, kde by se měl nápoj louhovat tak 8 až 10 týdnů. Pravidelně, nejlépe každý den promíchejte nebo protřepejte. Po uplynutí náležité doby obsah přeceďte přes plátýnko do jiné uzavíratelné lahve. Kdo má rád sladší chutě, může si likér dochutit medem. Správně vylouhovaný likér by měl mít krásně zelenou barvu.

Jak likér používat?

V podstatě lze tuto medicínu užívat stejně jako jiné kapky či sirupy na trávicí systém. Kromě zklidňujícího efektu pomáhá i s nechutenstvím. Díky obsaženému koření výborně ničí mnohé choroboplodné zárodky. Hřebíček se skořicí jsou skvělou dezinfekcí a máta společně s meduňkou zařídí zklidnění trávicí soustavy a její pročištění.

