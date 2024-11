Každý z nás by si z nějakého důvodu přál vlastnit kámen mudrců. Něco podobného existuje v podobě nápoje. Když jej budete pít každé ráno, váš mozek bude fungovat lépe než za mlada. Podívejte.

Kámen mudrců je věc, která by se hodila asi úplně každému. A to z různých důvodů. Základní myšlenka je však to, že budete ve zdraví žít nekonečně dlouho a budete stále mladí.

Nic takového zatím neexistuje, ale co existuje, je nápoj, který se svými vlastnostmi kameni mudrců lehce přibližuje. Když jej totiž budete pít poctivě každé ráno, váš mozek bude fungovat naprosto dokonale. Lépe než za mlada. Tím pádem bude váš mozek zdravý a mladý. Co je to za kouzelný nápoj?

Youtube video, proč je dobré pít matcha čaj, najdete na kanále BeStrong:

Kámen mudrců neboli matcha

Matcha patří mezi superpotraviny. Za superpotraviny se označují potraviny, které jsou nesmírně zdravé a bohaté na vitamíny, minerály, a jiné látky, které jsou prospěšné vašemu zdraví. A právě matcha je jednou z nich. Co se týče vitamínů, v matche je velké množství vitamínu A, který je prospěšný převážně jako podpora správné funkce zraku a imunity, vitamín C, který je naprosto zásadní pro váš metabolismus, a také vitamín E, který podporuje funkci mozku.

close info YARUNIV Studio / Shutterstock zoom_in Matcha čaj je zkrátka vitamínová bomba.

Co se ještě vyskytuje v matche? Z minerálů převažují železo, vápník, draslík a zinek. Najdete v ní také takzvané katechiny, které mají naprosto úžasné a velice silné antioxidační vlastnosti, což znamená, že vašemu tělu pomáhají v boji proti volným radikálům.

Zkrátka a dobře, matcha je absolutní vitamínová bomba, díky které dosáhnete exploze zdraví. Jak už bylo zmíněno, díky velkému množství vitamínu E je matcha skvělá pro funkci mozku. Jak ji ale pít?

Matcha čaj

Čaj z matchy je nejlepší volbou, pokud do svého těla chcete dostat všechny ty prospěšné vitamíny, minerály a jiné látky. Nedělá se ale tak, jako obyčejný čaj. Neprodává se totiž v pytlíčkách, ale v podobě zeleného prášku.

Takže se ve vodě nelouhuje, nýbrž rozpouští. Jak si udělat matcha čaj? To je zcela jednoduché. Prášek stačí rozmíchat ve vodě o teplotě 65 stupňů celsia. Můžete jej ale smíchat i s mlékem, nebo rozpustit ve studené vodě. To je vše. Pijte tento zázračný čaj každé ráno a uvidíte, že váš mozek bude fungovat ještě lépe, než když jste byli studenti.

