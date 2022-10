Japonci mají trik, jak úžasně prodloužit život, a ještě zlepšit paměť

Zelený čaj má v Asii hlubokou tradici a je zde využíván již tisíce let. Postupem času se rozšířil do celého světa a jedním z nejoblíbenějších je především druh zvaný matcha. Nejenže výborně chutná, ale má i vynikající účinky na naše zdraví. Jaké to jsou?

Mletý japonský zelený čaj

Přestože je v současné době čaj matcha spojován především s Japonskem, jeho původ hledejte v Číně. V asijských oblastech byl tento druh nápoje používán převážně pro své pestré léčivé účinky. Jednalo se o mletý prášek listu matcha smíchaný s horkou vodou.

Účinnost čaje matcha je desetkrát vyšší než u běžného zeleného čaje. Zdroj: Profimedia

Čaj se z budhistických klášterů postupně dostal až na císařský dvůr a velmi si jej časem oblíbili i samurajové. Během 16. století díky nim vznikl pravidelný čajový rituál, který sloužil k harmonizaci psychiky. V současné době se nemusíte zdráhat použít tento čaj i k výrobě různých smoothie, ovocných nápojů, zmrzlin, dezertů a třeba i do kávy.

Matcha je víc než běžný zelený čaj

Tento druh čaje je pokládán za nejlepší variantu zeleného čaje. A navíc nepijete jen odvar, ale samotné lístky rostliny. Smaragdově zelené lístky se sbírají z vršků zastíněných rostlin druhu Camellia sinensis. Poté se dají napařit a odstraní se z nich stonky. Listy se pak suší a následně jsou rozemlety na velmi jemný prášek. Aby se zachovala výrazná zelená barva a antioxidační vlastnosti, je nutné čaj skladovat ve tmě a měl by být nejlépe vakuovaný.

Zpomalte stárnutí čajem matcha

Tento čaj podle vědeckých studií obsahuje vysoký podíl užitečných antioxodantů, které jsou účinnou prevencí před mnoha onkologickými chorobami. Stejně tak díky obsaženým látkám udržuje náš organismus stále ve formě a značně tak zpomaluje jeho stárnutí. Matcha také pozitivně ovlivňuje správnou hladinu krevního tlaku, snižuje hladinu vysokého krevního cukru, a dokonce i špatného cholesterolu.

Přírodní stimulant, co osvěží váš mozek

Matcha má opravdu výjimečné složení, díky kterému působí jako výborný zdroj energie. Účinek čaje můžete cítit i osm hodin po vypití šálku kvalitního nápoje. Může za to aminokyselina s názvem L-theanin, jejíž účinky lze přirovnat ke kofeinu. Zároveň se vám zlepší soustředění i paměť, a dokonce budete mít i lepší náladu. A bonusem vám bude navíc celkové posílení imunity a detoxikace organismu.

Zdravé dýchání, chrup i kosti

Významnou látkou je i alkaloid theofylin, který má podobné účinky a pozitivně ovlivňuje i celý dýchací systém. Poměrně vydatně zastoupený vitamín A má pozitivní vliv na zuby, zrak i kosti a vitamín E chrání buňky před oxidačním stresem. Bohatě se v čaji vyskytuje i tolik ceněné „céčko“.

Pokud budete pít matcha čaj pravidelně, zajistíte vašemu tělu pravidelný přísun látek, jako jsou například železo, zinek, draslík a vápník. Používá se také při trávicích potížích, virových onemocněních a je i výborným pomocníkem během hubnutí, protože potlačuje chuť k jídlu a zrychluje metabolismus.

Metličkou se pohybem do písmene W nebo M vyšlehává pěna. Zdroj: grafvision / Shutterstock.com

Tradiční příprava matcha čaje

V tradičních asijských kulturách je příprava matcha čaje slavnostním obřadem. Používá se tzv. časaka, tedy bambusová lžička, dále čawan - miska a časen - metlička. Nejprve se vloží čaj lžičkou do misky a zalije se 100 ml horké, nikdy ne vroucí, vody. Je to nejen z důvodu uchování léčivých látek, ale také aby čaj neměl hořkou chuť. Metličkou se pohybem do písmene W nebo M pak vyšlehává pěna. Denní doporučovaná dávka čaje matcha je 2 až 4 g denně.

