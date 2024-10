Většinu včelích produktů asi znají úplně všichni. Co však zná už jen málokdo, jsou ty obrovské benefity, které tyto produkty přináší. Tento například pomáhá omládnout, a také pomáhá při Alzheimerově chorobě.

Včelí produkt jako kámen mudrců? Nová studie ukázala, že to není tak nemožné, jak se na první pohled může zdát. Tento včelí produkt je krémová látka, kterou vylučují včely dělnice. Obsahuje opravdu mnoho účinných látek a má antioxidační, protizánětlivé, protinádorové a antimikrobiální účinky.

Takže, když se to tak vezme, opravdu existuje něco, jako je včelí kámen mudrců. A o co se tedy vlastně jedná? Pokud si myslíte, že je to med, jste na omylu.

Mateří kašička

Ano, vskutku se jedná o mateří kašičku. Nikdo by si snad nepředstavil, že jedna sklenice mateří kašičky obsahuje tolik zdravotních benefitů pro vaše tělo. Má podpůrný účinek při léčbě revmatických onemocnění, jako je například onemocnění kloubů, páteře, svalů nebo šlach.

Také zlepšuje léčbu chorob, které postihují játra a pomáhá při rekonvalescenci po operacích, aby se tělo dostalo dříve do pořádku. Zároveň pomáhá také při slábnutí zraku, sluchu nebo při potížích během menopauzy.

Nová studie navíc ukázala, že mateří kašička může pomoci i při Alzheimerově chorobě. Tomuto onemocnění se někdo vyhne, někdo ne a je to vlastně dosti na náhodě.

Mateří kašička sama o sobě nezažene Alzheimerovu chorobu, ale ve spojení s extraktem z gingka a extraktem z ženšenu se prokázalo, že může pomoci lidem s lehkou kognitivní poruchou. Tato studie také ukázala, že léčba mateří kašičkou snižuje oxidační stres a pomáhá zvýšit počet nových neuronů.

Další výhody mateří kašičky

Výhody mateří kašičky však vůbec nejsou u konce. Můžete ji totiž využít i jako posilovač imunity, vzhledem k tomu, že je plná vitamínů, minerálů a látek jako mastné kyseliny, peptidy nebo aminokyseliny.

Můžete ji také využít jako podporu energie, jelikož látky, které obsahuje, podporují energii a vitalitu. Zároveň má mateří kašička také schopnost redukovat cholesterol v krvi. Také se používá při výrobě určitých kosmetických výrobků, jelikož má hydratační a regenerační účinky na vaši pokožku. Je to zkrátka všestranný lék.

