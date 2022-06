Co se stane s tělem, když budete pít čaj z čerstvé máty každý den?

Máta je vděčná bylinka, která se využívá v mnoha směrech. My se dneska zaměříme na její účinky při pravidelném užívání. Má její pití nějaké extra benefity, anebo je to jen ztráta času?

Jednoznačně pití máty ve formě čajů plusové body pro člověka má. Ale znáte to, nic se nemá přehánět a ani s mátou tomu není jinak. Nadužívání máty může podráždit žaludeční sliznici. Lidé si z máty připravují všelijaké všeléky ve formě čajů, sirupů a někdo si dá po práci na osvěžení třeba i mochito.

Máta peprná Zdroj: Shutterstock.com

Máta peprná

Máta a její účinky se využívají mnoho a mnoho let. Dříve jí často Arabové nosili u sebe, aby je neotravovali komáři jiný obtížný hmyz. Samozřejmě ji užívali i vnitřně, neboť věděli, jak silná bylinka to je. Byla symbolem lásky a přátelství.

Jedná se o vytrvalou bylinku z čeledi hluchavkovitých, která se pěstuje v mírných pásmech celého světa. Využívá se v léčitelství, dále i v potravinářském průmyslu. Máta obsahuje mentol, který má znecitlivující účinky a vyvolá v člověku pocit chladu.

Účinky máty

Máta vcelku významně povzbuzuje organismus. Spolu s rozmarýnem dokonce zvyšuje tělesnou kondici. Nejčastěji ji lidé využívají při žaludečních problémech, zejména při zvracení, plynatosti nebo žaludečních křečích. Ženy, co se chystají přestat kojit, by měly začít popíjet mátový čaj, protože snižuje laktaci a ukončení kojení pro ně tak bude snazší. Máta se také pozitivně podepisuje na naší psychice, a dokonce pomáhá mátový čaj i při škytavce! A ještě jedna výhoda pro ženy – máta dokáže tišit menstruační bolesti.

Jakým způsobem mátu užívat

Jelikož má máta velice výraznou chuť, můžete si pár lístečků přidat do čaje. Kolik přesně, to si musíte vyzkoušet vy, jednoduše podle své chuti. Rozhodně to s ní nepřehánějte, jinak čaj skončí ve výlevce.

V čajových směskách lze mátu užívat dlouhodobě, ale při popíjení pouze čisté máty musíte po deseti dnech na týden mátu vynechat. V nadcházejícím teplém období je velice osvěžující konzumace vody s několika lístky máty. Samozřejmě si vodu můžete dochutit i dalšími ingrediencemi, přičemž s mátou se nejčastěji podává citron.

Jestliže vás trápí zápach z úst a mátový čaj dvakrát v oblibě nemáte, stačí si odvarem alespoň vyplachovat ústa. Což uvítají i bolestivé zuby a dásně.

Máta se sbírá nejpozději před rozkvětem. Zdroj: shutterstock.com

Jak sbírat a sušit

Nať máty se sbírá nejpozději chvilku před rozkvětem, to bývá většinou okolo června. Rostlina by měla mít před sběrem výšku alespoň cca 25 cm. Mátu sbírejte za hezkého a suchého počasí. Bylinku dejte sušit na místo, kde proudí čerstvý vzduch. Pokud se rozhodnete sušit mátu v sušičce, teplota nesmí překročit 35 °C.

Zdroje: makova-panenka.cz, www.prozeny.cz, happymag.cz