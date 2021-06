Co se stane s tělem, když budete pít mátový čaj každý den

Šálek mátového čaje je v horkých letních dnech naprosto skvělou osvěžující záležitostí. Co se ale ve vašem těle děje, když ho pijete pravidelně? Jak můžete prospět svému zdraví?

Zdroje: www.prozeny.cz, styl.instory.cz, styl.magazinplus.cz

Mátový čaj posiluje imunitu, zklidňuje žaludek, střeva i menstruační křeče. Pomůže vám lépe dýchat i při chřipce a nachlazení. Máta peprná, ze které se tento čaj vyrábí, patří totiž mezi nejznámější léčivé byliny.

Máte zažívací potíže? Pak vsaďte právě na mátu. Pokud ji pijete pravidelně, regulujete vylučování žluči, díky čemuž se vám zlepší trávení. Mátový čaj dále snižuje nadýmání a pomáhá se špatně fungujícím žlučníkem. Pozitivně ovlivňuje celou trávicí soustavu.

Dobrá nálada i paměť

Máta blahodárně působí také na dobrou náladu a paměť. Mátový čaj podle průzkumu zlepšuje krátkodobou i dlouhodobou paměť, stojí tedy zato ho pít. Tato bylinka ovlivňuje a zlepšuje paměť u starších lidí.

Máta blahodárně působí také na dobrou náladu a paměť Zdroj: Claudio Divizia / Shutterstock.com

Už naši předci věděli, že je mátový odvar skvělým pomocníkem proti nespavosti. Uklidňuje mysl, čímž se nám lépe usíná. Nebudeme před spaním totiž myslet na starosti, stres i napětí.

Pokud se v létě spálíte, je ideální potřít místa mátovým olejem. Má chladivý účinek a velký podíl mentolu. Máta se využívá také kvůli svěžímu dechu a jako přídavek do past na zuby. Díky svým antiseptickým a antibakteriálním účinkům uzdravuje ústní dutinu, zuby i dásně.

Žádné menstruační křeče a bolesti

Trpíte-li silnými menstruačními bolestmi, pijte mátový čaj pravidelně a v oněch dnech si dopřejte klidně i tři šálky denně. Máta uvolňuje svaly a odbourává menstruační křeče.

Máta uvolňuje svaly a odbourává menstruační křeče Zdroj: Shutterstock.com

Máta rozpouští hlen při nachlazení, proto blahodárně pomáhají při dýchání, když jste nemocní. Pokud vás trápí rýma, vdechujte také její páry. Jejím popíjením posilujete imunitu. Pijte jeden až dva šálky mátového odvaru denně.

Pozor si však dejte na podráždění žaludeční sliznice. Mátový čaj se nemá pít při refluxu, uvolňuje totiž uzávěr jícnu a kyselina tak může odtéct zpět ze žaludku. Mátový čaj by se dále neměl podávat lidem se žlučníkovými kameny a dětem do čtyř let.