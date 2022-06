Mátový sirup: Dva úžasné recepty našich babiček. Úplně jednoduché a vynikající

Máta je tradiční bylinkou v českých zahrádkách a její chuť nic nenahradí. A navíc je neskutečně zdravá. Udělejte si z ní domácí mátový sirup, hodí se nejen do čaje, ale i do letní osvěžující limonády.

Máte zahradu plnou máty peprné? Uchovejte si její vůni po celý rok a připravte si z ní výborný domácí sirup. Během celé letní sezóny ho využijete k přípravě mnoha chlazených drinků a v zimě do teplých čajů proti nachlazení. Určitě vám bude chutnat a zároveň plnohodnotně využijete všechny léčebné látky obsažené v mátě.

Voňavý mentol léčí

V mátě je obsaženo mnoho účinných látek jako například mentol, menthon, významné třísloviny, hořčiny, flavonoidy a kyselina octová. Máta je využívána především při zažívacích potížích, protože podporuje správnou tvorbu žluči a vylučování žaludečních šťáv. Kromě toho úžasně napomáhá správné funkci jater, žlučníku a také slinivky břišní. Uleví vám při pocitech na zvracení, a dokonce dokáže pomoci i od střevní koliky. Zároveň je skvělým pomocníkem při nepříjemném nadýmání nebo dlouhodobém nechutenství.

Máta přináší obrovskou úlevu také při nachlazení, kdy ji můžete díky inhalacím využít na ucpaný nos a zprůchodnění dýchacích cest. Stejně tak skvěle pomáhá při kašli a bolestech hlavy. Její dokonalé protizánětlivé účinky často využívá farmaceutický průmysl k výrobě přírodních léčiv. V případě, že jste ve stresu, je máta přesně to pravé, co potřebujete. Nejenže má uklidňující účinky, ale zároveň vám pomůže i s nespavostí. Dokonce snižuje krevní tlak a má velmi pozitivní vliv na srdce.

Domácí vařený mátový sirup

Co budete potřebovat:

1 litr mátových lístků

1 kg cukru

1 litr vody

Postup přípravy

Do hrnce s vodou vysypte cukr a vařte do té doby, než se cukr rozpustí. Do horké směsi vsypte mátové lístky a nechte je tak 1 minutu povařit. Potom hrnec stáhněte z plotýnky a vzniklou směs nechte odstát minimálně 3 hodiny, nejlépe celou noc. Následný den sirup zceďtě přes plátýnko, zahřejte těsně k bodu varu a poté ho ještě teplý nalijte do sterilizovaných lahví, nejlépe se šroubovacím uzávěrem. Lahve nechte vystydnout a skladujte v temnu a chladu.

Mátový sirup za studena

Co budete potřebovat:

6 hrstí čerstvé máty

3 citrony

500 gramů cukru nebo med

1 čajovou lžičku kyseliny citronové

2 l vody

hrnec, cedník a plátýnko

Čisté a vyvařené lahve

Postup přípravy

Nejprve si předem převařte připravenou vodu a nechte ji zchladnout na pokojovou teplotu. Poté přidejte nasekanou mátu a na plátky nakrájené citrony. Vše zamíchejte, přiklopte pokličkou a nechte 1 až 2 dny odstát na chladném a temném místě. Následně směs přeceďte přes plátýnko do čisté nádoby. V této fázi dodejte cukr nebo med, kyselinu citronovou a přes plátýnko šťávu z 1 citronu. Pak už nezbývá než sirup naplnit do čistých připravených lahví.

