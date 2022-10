Umíte dát med do čaje? Většina Čechů to dělá úplně špatně a ani je to nenapadne

Podzim je tu a s ním i čas chřipek, nachlazení, viróz, ale také posezení u krbu s šálkem dobrého čaje s medem. Ne nadarmo se totiž říká, že med je zázračný, ale pouze pokud se umí správně používat. My vám prozradíme, jak si osladit čaj tak, aby to mělo pro vaše tělo ten největší přínos.

Med je nedílnou součástí podzimních a zimních dní. Téměř nikdo z nás nedá dopustit na šálek čaje s citrónem a medem. Nejenže je v tomto počasí dokonalým společníkem, ale také zahřeje a skvěle chutná. Med má samozřejmě za určitých okolností i jiné prospěšné benefity. Chcete vědět jaké?

Med má silné antibakteriální účinky, tudíž si umí poradit s bakteriemi ve vašem těle, proto je tak prospěšný, když například máte angínu a bolí vás v krku. Med váš krk vydezinfikuje a zbaví ho bakterií způsobující nemoc. Med je dále důležitým zdrojem vitamínů skupiny A,C a B.

Zcukernatělého medu se nebojte Zdroj: shutterstock.com

Med obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek

Také obsahuje vápník, fosfor, hořčík, draslík a v neposlední řadě železo. Také v něm naleznete jednoduché cukry, se kterými si tělo umí poradit mnohem lépe než s klasickým bílým cukrem. Je tedy mnohem zdravější a mnohem méně kalorický.

Jak tedy čaj správně použít, aby neztratil některé ze svých zázračných vlastností? Když dáváme med do čaje, ten by nikdy neměl mít vyšší teplotu než 40 °C. Jinak totiž horko zdravé složky v medu zničí a do těla se jich tak dostane jen minimum, což je škoda.

Černý čaj si oslaďte medem. Zdroj: Profimedia.cz

Jak dávat med do čaje

Teplotu samozřejmě nemusíte měřit teploměrem a čekat, až bude mít čaj přesně 40 °C, ale stačí, když do něj med přidáte těsně předtím, než ho začnete pít. Prostě musí být tak akorát, ani horký, ani vlažný a samozřejmě ani studený.

Důležité je vědět, že pokud vám med zcukernatí a vytvoří se v něm krystalky, není to na škodu. Med se pouze hůře zpracovává a pomaleji rozpouští, tak na to při přípravě čaje myslete. Rychlost krystalizace záleží na poměru glukózy a fruktózy v medu.

Do mikrovlnky nikdy!

Nikdy med nerozehřívejte v mikrovlnné troubě! Při tomto procesu by totiž mohlo dojít k přetažení teploty a vy byste tak prospěšné látky v něm zničili. Dále dbejte na kvalitu medu, rozhodně ho raději berte od prověřeného farmáře než ze supermarketu, mohlo by se totiž stát, že váš med nebude mít s tím pravým vůbec nic společného.

