Pokud máte běžně problémy s bolavým břichem, určitě nejste sami. I když nevíte, odkud vaše žaludeční potíže pochází, můžete je zkusit vyléčit přírodní cestou. Tou je 1 lžíce medu denně. Může udělat zázraky, podívejte.

Pokud máte časté problémy s břichem, určitě nejste sami. A podrážděný žaludek nemusí být pouze výslednicí toho, že jste něco špatného snědli. Samozřejmě to může být způsobeno určitou dietou, která vám nesedí, či jinými vážnějšími problémy. Ale ne všechno musí být hned tak pesimistické. Žaludek vás může bolet i ze stresu, pokud před sebou máte důležitý pohovor nebo schůzku se šéfem. Možná vás to překvapí, ale při těchto bolestech se doporučuje lžíce medu.

Zázračně léčivý med

Med zahlédl poprvé světlo světa ve starověkém Egyptě, kde byl používán na konzervaci potravin, při mumifikaci nebo pro přípravu léčivých mastí a léků. O jeho léčivých vlastnostech věděli již naši dávní předkové, a proto se používal jako tekutý obvaz, který dezinfikoval různé rány. Dnes již potvrdilo mnoho studií, že med je zázračným přírodním lékem. Dokáže snížit hladinu škodlivého cholesterolu v krvi a antioxidanty v něm obsažené příznivě působí proti rakovině tlustého střeva. Navíc je plný vitamínů, zejména je bohatý na vitamíny B a vitamín C a také obsahuje spoustu tělu prospěšných minerálů jako jsou například železo, hořčík, vápník, měď a draslík.

close info Profimedia zoom_in Med obsahuje vitamíny B a C a spoustu minerálů, které vám pomohou s různými neduhy, včetně snížení vysokého cholesterolu a žaludečních potíží.

Med proti bolestem žaludku

Antioxidanty, které jsou obsažené v medu, dokáží velice příznivě ovlivnit a snížit hladinu stresu. Kromě toho také med zlepšuje trávení a pomáhá proti žaludečním vředům, a dokonce vás může zbavit zácpy. Pokud se tedy často přistihnete, že vás bolí břicho, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, není od věci povolat med. Každé ráno si na lačno dejte lžičku medu a během dne si dávejte med například do čaje, nebo zkrátka konzumujte co nejvíce věcí, ve kterých je med alespoň trochu obsažen. Pokud vám ani tento přírodní lék nepomůže a problémy s břichem neustávají, určitě vyhledejte pomoc svého praktického lékaře.

