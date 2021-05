Naložte fialky do medu. Získáte lék, který čistí cévy a je zázrakem proti kašli

Violka vonná, známá spíše pod lidovým názvem fialka, je drobná rostlina kvetoucí jemnými fialovými květy. I když na první pohled vypadá křehce, ukrývá v sobě léčivou sílu. Vyrobte si z ní sirup nebo med.

Fialka je nenáročná. Dokáže vyrůst na horských loukách, v lese, podél řek, na skalách, ale i uprostřed panelového sídliště. Patří mezi nejstarší léčivé byliny. Už ve starověkém Řecku se používala proti migrénám a stala se symbolem Athén. Její sladká vůně a něžný vzhled symbolizoval mileneckou lásku. Objevila se také v mytologii a ve Snu noci svatojánském ji zmínil i slavný William Shakespeare.

Léčivé benefity fialek

Fialky jsou bohaté na vitamin C, flavonoidy, saponiny a rutin. Poslední zmiňovaný pomáhá před oxidačním stresem a chrání cévy. Fialky jsou močopudné, ale především účinkují při léčbě dýchacích cest. Ulevují od kašle, chrapotu, nemoci průdušek, bolesti v krku, rozpouštějí hlen a pomáhají s vykašláváním. Ve formě oleje je můžete použít při odřeninách, na ekzémy, psoriázu a vyrážky.

Fialky jsou bohaté na vitamin C, flavonoidy, saponiny a rutin. Zdroj: Sunbunny Studio/Shutteerstock.com

Kdy sbírat fialky

Abyste s fialky vytěžili co nejvíce, budete si muset přivstat. Sbírání je totiž nejvhodnější ráno, kolem 7 hodiny. Sušit ji můžete na sušících platech ve vzdušné a teplé místnosti nebo umělým teplem při maximální teplotě 35 °C.

Jak vyrobit fialkový sirup a med?

Je mnoho osvědčených způsobů, jak z malebné rostliny získat co nejvíce. Můžete ji jíst i syrovou, dát ji do salátu nebo smoothie. Fialkovými květy si také můžete ozdobit jogurt nebo dort. Jako léčebný prostředek proti kašli pomůže sirup a med.

Fialkový sirup za tepla

2 hrsti čerstvě natrhaných květů zalijte litrem vroucí vody. Macerát nechte vychladnout a uložte jej do lednice na 24 hodin. Fialky přeceďte a do nálevu přidejte kilo cukru krystal. Zamíchejte a zahřívejte na mírném ohni tak dlouho, dokud sirup nebude hustý. Poté jej zakonzervujte šťávou z citronu nebo pomeranče a uložte do menších nádobek. V lednici vám vydrží několik měsíců. Raw fialkový sirup zastudena

Mnoho lidí preferuje přípravu zastudena. Nezničí se tak některé vitaminy a minerály. Připravte si velkou sklenici, nasypte do ní centimetr fialkových květů a zasypte je centimetrem cukru. Vrstvy střídejte tak dlouho, dokud nebude sklenice plná. Přidejte citronovou nebo pomerančovou šťávu a sklenici uzavřete. Uložte ji na slunné místo a dvakrát denně její obsah protřepejte. Fialky budou pouštět šťávu asi dva měsíce. Nakonec květy přeceďte, důkladně vymačkejte a sirup nalijte do lahviček.

Raw fialkový sirup zastudena. Zdroj: Madeleine Steinbach/Shutteerstock.com

Fialkový sirup s medem

Pokud nechcete používat rafinovaný cukr, můžete jej nahradit medem nebo agávovým sirupem. Budete potřebovat jeden šálek fialkových květů, 1 a 1/2 šálku horké vody, 1/2 šálku syrového medu nebo agávového sirupu a pár kapek citronové šťávy. V zavařovací sklenici smíchejte fialky s vodou, citronovou šťávou a nechte 24 hodin odstát. Poté květy přeceďte a důkladně vymačkejte. Do fialkové vody přidejte med nebo sirup a směs zahřívejte tak dlouho, dokud nezhoustne. Nevařte ji. Poté stačí sirup nalít do skleniček a uchovávat v lednici.

Sirup z fialového listu a medu proti kašli

Nemusíte zpracovávat jen květy, listy jsou také skvělým lékem. Můžete si z nich vyrobit jemný sirup, který je ideální pro děti. Budete potřebovat čerstvé nebo sušené fialkové listy, med a vodu. Listy vložte do sklenice, nalijte na ně studenou vodu a nechte 24 hodin odpočinout. Druhý den macerát přelijte do hrnce a povařte cca 15 minut. Nyní do čaje nalijte dvakrát tolik medu než je tekutiny a nechte ho rozpustit. Nevařte jej. Poté sirup přelijte do čistých skleniček a uchovávejte v chladničce. Dětem dávejte 1 až 2 čajové lžičky, dospělým 1 polévkovou lžíci až pětkrát denně, podle potřeby.

Jak si vyrobit fialkový med

Fialkový med je na výrobu velice nenáročný. Budete potřebovat čisté sklenice, čerstvé fialky a domácí med. Sklenici naplňte květy fialek, zalijte je domácím medem a nechte odpočívat 2-4 týdny. Každý den sklenici otáčejte, abyste předešli kvašení. Medovou směs uchovávejte v lednici.

Zdroj:

herbalwander.blog, www.willfrolicforfood.com, abecedazahrady.dama.cz, www.mojezdravi.cz, living.iprima.cz, www.rehabilitace.info,