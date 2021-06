Med a skořice: Nejlepší prostředek na hubnutí i zvýšení výkonnosti mozku

Připravte si magický lektvar z medu a skořice, který vám pomůže zhubnout nějaké to kilo a navodí apetit na pořádné postelové hrátky. Třešničkou na dortu je příval energie, kterou budete po vypití tohoto zázračného elixíru přímo překypovat.

Možná používáte med pouze k oslazení čaje a to je opravdu škoda, protože i když si třeba myslíte, že obsahuje spoustu cukru a neměli byste ho tedy konzumovat ve větší míře, není tomu tak. Po medu můžete dokonce i zhubnout. Stačí znát jen správný recept a můžete si být jisti, že se vám stane při shazování přebytečných kil skvělým pomocníkem.

Med je lehce stravitelný

Med totiž obsahuje pouze jednoduchý cukr, který je pro naše tělo lehce stravitelný. Také je plný minerálů, živin a vitamínů. Urychluje metabolismus, což je pro hubnutí velmi důležité. Dále navodí pocit sytosti a vy pak nemáte myšlenky na mlsání. V kombinaci se skořicí dokonce upravuje hladinu cukru v krvi, čímž se snižuje ukládání tuků.

Kombinace medu se skořicí není vhodná pouze k hubnutí. Chrání proti parazitům, plísním a bakteriím. Ocení ho i mozek, který je díky němu bystřejší a máte jasnější mysl. Připravte si tedy náš koktejl plný živin a rozjeďte svou očistu těla naplno.

Med je oblíbeným sladidlem i potravinou vyhledávanou dětmi a dospělými. Zdroj: Profimedia

Kombinace ze staré Indie

Že tato kombinace funguje, se vědělo už ve staré Indii, kdy se používala v ajurvédské a čínské medicíně. Tyto učení vychází ze stejného principu, kdy říkají, že nemoci jsou způsobeny nerovnováhou v našem těle a abychom se jich zbavili, musíme organismus dostat zpět do rovnováhy.

No a to prý dokáže právě med se skořicí. Už tamější léčitelé upravovali druhy medu a poměr skořice tak, aby byl pro lidské tělo co nejvíce prospěšný na ten či onen konkrétní problém.

Bohatý intimní život

Také vás čeká překvapení. Po konzumaci medu a skořice dostane váš intimní život úplně jiný rozměr. Zvyšuje totiž aktivitu v ložnici, což udělá jistě radost i vaší drahé polovičce.

Nic se ale nemá přehánět. Myslete na to, že skořice má opravdu silné účinky, proto byste jí neměli konzumovat více než 4 gramy za den. Navíc mnoho lidí trpí alergií právě na ni. Pozor, ať si dávají hlavně diabetici a ti, kteří mají problémy s činností jater.

Po konzumaci medu a skořice dostane váš intimní život úplně jiný rozměr Zdroj: Shutterstock.com

Pojďte si s námi tento zázračný elixír rovnou připravit dle osvědčeného receptu.

Suroviny:

1 lžíce organického medu

1 čajová lžička organické skořice

1 hrnek vody

Postup:

Přiveďte vodu k varu a přelijte skořici. Nechte 15 minut louhovat a po vychladnutí do tekutiny přidejte med. Nikdy ho nedávejte do horkého, protože by se v medu zničily užitečné enzymy. Pijte půl šálku ráno na lačno a večer před spaním.

