Proč si naše babičky přidávaly do šamponu med a skořici? Úžasná věc

Krásné a zdravé vlasy by chěl mít každý a někdy toužíme nejen po pěkném vzhledu, ale také světlejší či tmavší barvě. Péči o vlasy se věnovali dávno i naši předci a našli mezi docela běžnými surovinami takové, které jim v tom pomáhaly. Proč dávat do šamponu med a skořici? A co další doporučení našich babiček?

Možná si říkáte, jaké skvělé účinky musí mít med či skořice na skalp a kvalitu vlasu. Určitě mají, ale v tomto případě je to jen vedlejší efekt! Dámy si totiž své plavé kadeře pěstily pomocí medu a skořice z jiných důvodů. Bylo to spíš pro zesvětlení a jiskru. A rozhodně to také nebyly jediné osvědčené suroviny, které se takto používaly. Také brunety měly nějaké přípravky v rukávu. Co a jak pomůže blond či tmavovláskám ke krásným kadeřím? Vlasy můžete zesvětlit také pomocí citronu. Podívejte se na video na YouTube, které pro vás připravila Kayla Lashae. Co použít pro zesvětlení vlasů? Vyzkoušejte med, skořici nebo citron. Zdroj: profimedia.cz Med se skořicí Med je dobře známý také tím, že funguje jako tekutý obvaz. Osvědčil se nejen proto, že ránu zakrývá a brání nečistotám, ale navíc také pomalu a dlouze uvolňuje peroxidu vodíku. Ten stejný peroxid, kterým si dříve dámy odbarvovaly vlasy. Nanášení medu na kadeře ve formě pleťové masky, případně přidáním do šamponu můžete i vy pomoci vlasům k pozvolnému zesvětlení a jasu. Med se navíc používá v kombinaci se skořicí. Ideální je smíchat obě ingredience a nanést je na vlasy a ponechat hodinu působit. Citron nebo heřmánek Zesvětlující látky nabízí také citron. I ten je často používaný nejen ke zesvětlení vlasů, ale i textilu, skvrn nebo pigmentu kůže. Funguje ale výrazně lépe pokud je zároveň vystaven slunci. Pokud se rozhodnete používat citronovou šťávu, ideálně tak dělejte na konci mytí. Vlasy běžně umyjte a místo kondicionéru použijte citronovou šťávu. Po hodině vlasy opláchněte. Vlasy budou lesklejší a méně třepivé, navíc díky běžnému vystavení slunečním paprskům citron i mírně odstín zesvětlí. Zesvětlení by mělo být výraznější na exponovaných částech hlavy. Není divu, že šampony pro blondýny jsou často s heřmánkem. I ten zesvětluje a můžete jej použít stejně jako citronovou šťávu. Uvařte silný heřmánkový čaj a až vychladne, použijte jej k oplachu po mytí hlavy. Po hodině působení spláchněte. K tmavým vlasům vám může dopomoci ořešák! Zdroj: Shutterstock Pro tmavovlásky A jaké triky měly v rukávu brunety? Podobné! Ke ztmavení a lesku pomáhají oplachy ze silného nálevu černého čaje nebo kávy. Prý stačí obě použít po mytí, ponechat jen několik minut a pak umýt vodou. Nutno dodat, že po jednom mytí rozhodně nedojde k nějakému dramatickému ztmavení. To je postupné až nenápadné, ale po měsíci už by mělo být patrné. Vlašské ořechy Mezi silněji působící domácí přípravky patří také odvar z drcených skořápek či slupek vlašských ořechů. Ten je natolik intenzivní, že může obarvit oblečení, nábytek i vaši kůži. Aplikujte nálev na vlasy štětcem, přikryjte igelitovým sáčkem a nechte působit maximálně hodinu. Poté opláchněte vlažnou vodou. Populární jsou také silné odvary z šalvěje nebo rozmarýnu. Spíš než ztmavení ale očekávejte zvýraznění a lesk vaší původní barvy vlasů.