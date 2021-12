Med z rýmovníku: Nejlepší věc před zimou. Udělejte ho a užívejte ho každý den

Rýmovník patří mezi nejoblíbenější pokojové a léčivé rostliny v jednom. Krásně vypadá, je nenáročný, snadno se množí a především pomáhá při chřipce a nachlazení. Využijte jeho benefity naplno. Vyrobte si z rýmovníku lahodný med.

Rýmovník většinou roste „jako z vody". Stačí mu totiž málo. Rozptýlené světlo, zálivka jednou týdně a pravidelné zaštipování. Díky němu si čerstvé lístky, nabité léčivými vlastnosti, můžete přidávat do salátu, smoothie, k masu nebo si z nich připravit lahodný čaj, sirup či med.

Lahodný je také rýmovníkový čaj. Zdroj: mirzamlk/Shutterstock.com

Rýmovník

Rýmovníku (Plectranthus amboinicus) se také říká mexický eukalyptus, kubánské oregano, molice nebo moud. Jeho původní domovinou je Austrálie. Vyskytuje se však také v subsaharské Africe, na Madagaskaru, na ostrovech v Pacifiku nebo jižní Asii. K léčení se využívají jeho dužnaté, zoubkovité a chlupaté lístky, které voní po mátě, meduňce a oreganu. Rostlina je bohatá na omega-6 mastné kyseliny, minerály, vitamíny C, A a karotenoidy. Typickou vůni a léčebné vlastnosti mu však propůjčuje esenciální olej, který obsahuje především thymol, carvacrol a camphor. Tyto látky mají prokázané antibakteriální a antimykotické účinky.

Zdravotní účinky rýmovníku

Rýmovník má močopudné vlastnosti. Pomáhá tak tělu odplavit přebytečnou tekutinu z těla, škodlivé látky a soli. Zlepšuje tak zdraví lymfatického systému a ledvin. Díky kyselině nikotinové má schopnost snižovat chlesterol v krvi, ale také má mírně sedativní účinky. Trpíte-li v zimních plískanicích na špatnou náladu, čaj z rýmovníku nebo med z něho vám ji rozhodně zlepší. Nejvýznamnějším zdravotním benefitem je ale jeho schopnost pomáhat při rýmě, nachlazení a chřipce. „Rýmovník pomáhá i při zánětu průdušek a kašli. Je to silný expektorans, zlepšuje vykašlávání hlenů. Podporuje také odhlenění našich dutin. Zrychluje také úzdravu u respiračních infektů, zabraňuje bakteriální superinfekci," píše MUDr. Alena Hamplová.

Na sladký med z rýmovníku budete potřebovat zhruba 35 lístků rýmovníku. Zdroj: Shutterstock

Med z rýmovníku

Na sladký med z rýmovníku budete potřebovat zhruba 35 lístků rýmovníku, kilo cukru, jeden citron v BIO kvalitě, vodu a čistý hrnec. Lístky bylinky natrhejte nadrobno a vložte je do hrnce. Zasypejte je cukrem, přidejte k nim nakrájený citron a zalijte je vodou. Zamíchejte, aby byla směs zcela ponořena a hrnec zakryjte pokličkou. Na 24 hodin ho uložte do ledničky. Na druhý den dejte med na sporák, zapněte ho na mírný plamen a počkejte, až se cukr zcela rozpustí. Směs poté na sporáku nechte krátce probublat. Jakmile bude mít medovou konzistenci, můžete ji plnit do čistých skleniček. Ty pak postavte dnem vzhůru. Vychladlý med uchovávejte nejlépe v ledničce nebo ve spižírně. Rýmovníková pochoutka je alternativou ke klasickému včelímu medu. Můžete ji mlsat jen tak na lžičce, přidat si ji do čaje nebo do dezertu či ranní kaše.

Zdroj: www./mudr-alena-hamplova.cz, www.rehabilitace.info, www.weebee.cz