Vyrobte si lahodné kloktadlo z medu, zázvoru a citronu. Zbaví nás zápachu z úst

Med, zázvor a citron. Rozhodně je známe odděleně, maximálně do čaje při nachlazení si je smícháme dohromady. Tento nápoj má ale více možností použití. Není vhodný jen při nachlazení, ale funguje i při hubnutí či jako kloktadlo odstraňuje nepříjemný zápach z úst. Funguje jak dlouhodobě, tak v případě nouze, kdy potřebujeme vonný dech.

Nachlazení a virózy nás opakovaně dokážou přimět, abychom vedle běžně dostupných léků svou výzbroj proti bacilům doplnili něčím ještě osvědčenějším. Stejně je to s hubnutím, udělali bychom cokoli, jen abychom se vešli na léto do plavek.

Jsou ale lidé, co se potýkají chronicky a celoročně například se zápachem z úst. Je možné dokonce zabít všechny tři mouchy jednou ranou, jen obměňovat koření.

Kloktadlo, hubnoucí nápoj i imunitní bariéra

Citron, med a teplá voda zlepšují trávení, vyplavují toxiny a to nejdůležitější – zrychlují metabolismus, jsou tedy dobrými stimulanty při procesu zdravého hubnutí. Pektin obsažený v citronu nás udrží plnějšími delší dobu, takže nemusíme zbytečně mlsat. Sladký nektar z vody a medu zase posílí alkalické prostředí našeho těla a lépe odbourá tělesné tuky, navíc nám dodá enzymy a minerály. Přidáte-li do nápoje skořici, která zlepšuje trávení, reguluje inzulín a řídí odbourávání sacharidů, stimulujeme tím náš metabolismus.

Med obsahuje jednoduché cukry – fruktózu, glukózu a sacharózu, které se rychle v těle rozpustí a doplní nám chybějící energii. Je nejsilnějším přírodním antibiotikem, poradí si s celou řadou mikroorganismů a zlepšuje činnost našich orgánů. Med používáme i zevně při menších popáleninách, odřeninách, proleženinách a omrzlinách. Při namožených bolavých zádech pomůže medová masáž. Med pokožku uvolní, zbaví svaly křečí a bolesti.

Odstranění zápachu z úst

Abychom si však vyrobili správní kloktadlo pro odstranění zápachu z úst, skořici nahradíme zázvorem. Zápach z úst není rozhodně ničím příjemným a pro mnoho lidí je dokonce symbolem špatné hygieny a životosprávy. V případě potřeby je dobré mít vždy při sobě něco, co nám pomůže – nejjednodušší je naše speciální kloktadlo.

Postup přípravy:

1/2 čajové lžičky skořice

1/2 čajové lžičky medu

1 citron

Do misky vložíme med se skořicí a zalijeme sklenicí vlažné vody. Mícháme, dokud se med zcela nerozpustí ve vodě. Poté do směsi vymačkáme šťávu z citronu a opět zamícháme. Přelijeme vše do uzavíratelné nádoby, nejlépe skleněné, a uskladníme v lednici.

Prevence nebo záchrana

Do úst si dáme pár doušků této tekutiny, nejprve vypláchneme ústa všemi směry a poté polkneme. Je vhodné opakovat vždy v případě potřeby, jelikož kloktadlo funguje ihned.

Směs skořice a medu dezinfikuje ústní dutinu a ničí všechny bakterie, jež nepříjemný zápach způsobují. Citron zase váš dech osvěží a dodá mu příjemnou citrusovou vůni.

Navíc kloktadlo nefunguje jen při zápachu z ústní dutiny: je také výborným pomocníkem v boji proti patogenům a bakteriím, které způsobují zubní kaz a záněty dásní.

Je tedy možné jej používat i jako prevenci zubních potíží. A vracíme se zpět na začátek našeho článku – jelikož kombinace medu a citronu posiluje imunitu, účinně bojuje proti chřipce či nachlazení.

