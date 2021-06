Medovo-zázvorová voda na lačný žaludek dokáže s tělem zázraky. Jak na ni?

Zázvor se objevuje v lidovém léčitelství po celém světě. A není divu, má prokazatelné zdravotní přínosy. Zařaďte ho do své ranní rutiny každý den. Preventivně se tak můžete vyhnout různým nemocem.

Protizánětlivý zázvor

Bakterie, chemikálie, špatná strava. To vše útočí na naše tělo a způsobuje záněty. Projevují se jako alergická reakce nebo zápal orgánů. Konzumace zázvoru může pomoci předcházet nemocem a léčit důsledky nezdravého životního stylu. Proto můžete pít zázvorovou vodu každý den.

Konzumace zázvoru může pomoci předcházet a léčit důsledky nezdravého životního stylu. Zdroj: BartTa / Shutterstock.com

Antioxidant

Zázvor je také silný antioxidant. Bojuje s reaktivními formami kyslíku (ROS), které způsobují oxidační stres a poškozují vaše buňky. Představit si to můžete na jablku. Když ho rozkrojíte na půl, za chvíli zhnědne. Přesně tak na naše tělo působí ROS. Konzumace potravin a nápojů s antioxidanty může předcházet negativním vedlejším účinkům ROS a bojovat proti nim. Je prokázáno, že zázvor pomáhá kontrolovat některé typy rakoviny, zabraňuje srdečním chorobám, neurodegenerativním onemocněním, jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a Huntingtonova choroba a selhání ledvin.

Rovnováha cukru v krvi, cholesterol a hubnutí

Studie z roku 2015 zjistila, že zázvor zlepšuje hladinu cukru v krvi u lidí trpících cukrovkou. „Zdá se, že perorální podávání zázvorového prášku nalačno může zlepšit hladinu cukru v krvi, hemoglobin A1c, apolipoprotein B, apolipoprotein AI, apolipoprotein B / apolipoprotein AI a malondialdehyd u pacientů s diabetem 2. typu. Zázvor tedy může hrát významnou roli při zmírňování rizika některých chronických komplikací cukrovky," píše autor studie Nafiseh Khandouzi. Zázvor také snižuje „špatný“ LDL cholesterol a v kombinaci se zdravou stravou a cvičením podporuje hubnutí. Vyvážená hladina cukru v krvi totiž zabraňuje přejídání.

Možná rizika pití zázvorové vody

Maximální doporučená denní dávka je 4 gramy zázvoru v jakékoli formě. Tu byste neměli překročit. Pozor by si měli dávat také lidé trpící srdečními chorobami nebo žlučovými kameny. Užívání zázvoru by měli konzultovat se svým lékařem. Pokud vás po vypití zázvorové vody pálí žáha nebo sliznice v ústech či vás bolí břicho, snižte dávku.

Proč konzumovat zázvor na lačno

Jelikož jste v noci nic nejedli, je váš žaludek prázdný. Zdraví prospěšné látky se tak lépe a rychleji vstřebají.

Jak připravit zázvorovou vodu

Budete potřebovat litr vody, 1 citrón, med a cca 10 dkg zázvoru. Zázvor nastrouhejte a zalijte ho litrem horké vody. Přidejte citrón a dochuťte medem. Pokud držíte přerušovaný půst, med vynechejte. Zázvorovou vodu můžete pít teplou nebo ji nechat vychladnout v ledničce.

Zázvor také můžete odšťavnit. Zdroj: ur72/Shutterstock.com

Zázvorový shot

Pokud máte mixér nebo odšťavňovač, vyrobte si zázvorovou šťávu, jež můžete přidat do vody nebo ji po ránu nalít do skleničky a vypít přímo. Kořen zázvoru odšťavněte nebo rozmixujte a přes plátýnko přeceďte. Šťávu nalijte do skleničky a uzavřete. V lednici by měla vydržet zhruba týden.