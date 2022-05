Meduňka: Co se stane, když z ní budete denně pít čaj

Málokterá bylinka je tak příjemná jako meduňka. Její čerstvé i sušené listy se hodí do studených nápojů i na čaj. Nejen že chutná a voní, také léčí! Víte, jak vašemu tělu prospívá meduňkový čaj a proč si jej dopřát každý den?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.bylinkyprovsechny.cz, Janča - Zentrich: Herbář

Voňavá meduňka

Máte-li na zahradě meduňku (Melissa officinalis), pak určitě neváhejte a začněte ji používat. Roste výborně, a i když není vyloženě zdobná, určitě ani nepřekáží. Meduňka lékařská patří mezi hluchavkovité, a pokud byste ji nechali vykvést, pak byste si mohli všimnout drobných bílých nenápadných kvítků, které skutečně připomínají hluchavku.

Meduňku poznáte díky jejímu velmi příjemnému aroma. Když rozemnete prsty lístek meduňky, ucítíte něco mezi mátou a citronem, ale bez štiplavých peprných tónů. Meduňka je velmi příjemná a dříve byla často používána i v kosmetickém průmyslu. Starší ročníky možná ještě pamatují žloutkový, kopřivový, ale také meduňkový šampon, které bývaly stálicemi mezi vlasovou kosmetikou.

Přírodní kosmetika vyrobená z meduňky. Zdroj: Shutterstock.com / 279photo Studio

Meduňka je ideální na čaj i do limonád

Meduňku lze velmi jednoduše použít, a to ať už čerstvou nebo sušenou. V létě na ochucení vody bohatě postačí nakrájet nebo rozemnout několik utržených listů a vhodit je do karafy s obyčejnou či perlivou vodou. Meduňkové aroma vodu jen mírně ochutí, což je v parném létu velmi příjemné i bez dalších sladidel či kombinací s dalšími bylinami. Dobře si ale rozumí i s mátou.

Na čaj si meduňku jednoduše nasušíte doma do zásoby. Vhodné je sklidit ji před květem, tj. během června, ale i pozdější sklizeň je běžné. Nejlépe se suší meduňka na roštech a ustřižená s celým stonkem. Když dobře proschne, strnete jednoduše sušené listy proti jejich růstu ze stonku naráz. Je to nejméně pracné a elegantní řešení.

Meduňku můžete při sklizni sestřihnout na krátké strniště, rychle opět obrazí. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Příprava meduňkového čaje

Meduňkový čaj připravíte jednoduše. Na hrnek čaje potřebujete zhruba jednu vrchovatou lžičku sušené meduňky. Meduňku nasypejte do hrnečku, přelijete horkou vodou a zakryjte na 10 minut pokličkou nebo talířkem, aby se bylinka zapařila. Pokud vám bylinka v čaji vadí, před konzumací sceďte, případně oslaďte pode chuti.

List meduňky uklidňuje a navozuje zdravý spánek. Zdroj: Viktory Panchenko / Shutterstock.com

Proč pít meduňku každý den?

Meduňka se používá jako lehké sedativum a doporučuje se k relaxaci před usnutím i proti migrénám. Smí ji konzumovat i malé děti, je velmi příjemná a není hořká. Meduňka také napomáhá snížit krevní tlak, ale snižuje i horečku a má pozitivní vliv také na zažívání. Běžně se používá proti nadýmání, průjmu a bolení břicha. Zmírňuje bolestivou menstruaci a pomáhá při křečích všeho druhu.

Máte-li problémy s usínáním, či jste často nervově vypjatí a ve stresu, zařaďte do pitného režimu i oblíbenou meduňku, jako vedlejší efekt vám harmonizuje i trávení.