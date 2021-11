Zázračná meduňka: Co udělá s tělem, když vypijete každý den meduňkový čaj?

Meduňka je známá svou jemnou vůní a zklidňujícími účinky. V české přírodě sice neroste, jednoduše si ji ale můžete vypěstovat doma v truhlíku nebo na záhoně. Zatočte s každodenním stresem pomocí lahodného meduňového čaje.

Meduňka lékařská, (melissa officinalis) přezdívána medunice, medovka nebo včelanka, pochází ze Středomoří. Je to vytrvalá rostlina dorůstající do výšky 70-150 cm. Pyšní se silně aromatickými listy vonícími po citrónu. Kvete jemnými bílými květy od července do srpna. Meduňka obsahuje asi 0,1 % silic (citral, citronelal, citronelol, geraniol, linalol), které jsou její hlavní léčivou složkou, a asi 4 % tříslovin. Dále, a to v menším množství, hořčiny, sliz, flavonoidy a minerální látky.

Meduňku můžete pěstovat i za oknem. Zdroj: blueeyes / Shutterstock.com

Jak meduňku pěstovat

Voňavá bylinka nevyžaduje téměř žádnou péči. Je to navíc trvalka, která vám vydrží několik let. Sklízet můžete jak listy, tak nať ještě před květem, tedy v období června a začátkem července. Bylinu uchovávejte nejlépe sušenou. Sušte ji ve stínu nebo v sušičce do 40 stupňů Celsia. Skladujte ji v těsnících skleněných nádobách maximálně rok.

Na deprese i nadýmání

Bylinka dokáže zklidnit celý organismus. Uvolňuje křečovité stažení způsobené nervovým vypětím, uklidňuje bušení srdce, dýchací a zažívací orgány. Uvolňuje křeče žaludku a tzv. zaražené větry. Říká se, že šálek nálevu z meduňky oslazený medem nahradí tabletku na spaní. Navíc se může pít denně. Spolu s mateřídouškou také tlumí kašel. „Meduňka také posiluje paměť a tlumí pohlavní dráždivost. Kromě toho se meduňkový čaj podává i těhotným ženám, pomáhá totiž i při tvorbě mléka a má protidávící účinky," popisuje MUDr. Lucie Nováková. „Navíc zlepší i vaši paměť, pomáhá od melancholických stavů a chrání nás i před pocity neklidu, může klidnit i projevy epilepsie," doplňuje lékařka. Každodenní popíjení meduňkového čaje má tak příznivý vliv na celé tělo.

Každodenní popíjení meduňkového čaje má tak příznivý vliv na celé tělo. Zdroj: Heike Rau/Shutterstock.com

Meduňka - čaj

Čaj mohou pít každý den jak děti, tak dospělí i těhotné ženy. Konzumujte ho nejlépe vlažný. Připravíte si ho snadno. Na dvě porce čaje budete potřebovat 1 polévkovou lžíci sušené meduňky lékařské a půl litru vody. Vezměte si konvičku, nasypejte do ní bylinku a přelijte ji vařící vodou. Konvičku zakryjte poklicí, aby nevyprchala silice. Nálev louhujte 10 minut a poté ho sceďte. Čaj můžete osladit medem nebo si do něj přidat citrón.

