Meduňka: Málokdo zná její účinky na mozek. Je to zázrak, ale ne pro každého

Přináší klid, dokáže zahojit duši a pro mozek je skoro zázračná. Meduňka lékařská je jednou z nejrozšířenějších bylinek. Není náročná na pěstování a její příjemné citronové aroma se hodí jak do pokrmů, tak do čaje i letních limonád. Přestože svým vzhledem připomíná trochu obyčejný plevel, její účinky na zdraví jsou enormní. Někteří z nás by se jí však měli vyhýbat obloukem. Proč?

Na první pohled by vás asi neupoutala, na první přivonění už by to bylo lepší. Meduňka lékařská je jednou z nejsilnějších bylin, i když nepatří mezi vyhlášené krasavice. Přesto zaujme svým citronovým aroma a blahodárnými účinky na lidský organismu. Zacházet s ní ale musíte opatrně. Ve špatných rukou by dokázala i uškodit.

Léčivka každým coulem

Meduňka má neuvěřitelně široké pole působnosti a dokáže pomoci s nejrůznějšími neduhy. Nejznámější vědecky prokázanými účinky, kterými meduňka disponuje, jsou ty proti stresu a vyčerpání. Lahodný čaj z meduňky bez problémů dokáže odplavit špatnou náladu a psychické napětí. Jaké jsou její další benefity?

Podívejte se na video:

Látky obsažené v meduňce nemají sílu jen zahnat stres. Celkově uklidňují organismus. Dokážou navodit dobrou náladu a ukolébat ke spánku. Ten je pak díky meduňce mnohem kvalitnější.

Pryč s nespavostí

Pokud vás trápí porucha spánku, zkuste tuto bylinku. Připravte si z ní čaj nebo limonádu. Celkové zklidnění přispěje k bezproblémovému vstoupení do říše snů. Navíc meduňka zahání zlé sny. Pokud máte doma někoho, koho trápí noční můry, mohla by mu tato zelená bylinka přinést kýženou úlevu.

Nejúčinnější částí meduňky jsou její lístky. Zdroj: Shutterstock.com / mssy

Od žaludku po srdce

Velmi pozitivně ovlivňuje meduňka i rozbouřené zažívání. Uvolňuje křeče žaludku a pomáhá od plynatosti. Uvolňující účinky má meduňka i jinde. Osvědčila se zejména při úporném kašli a astmatu. Meduňka má blahodárný vliv i na srdeční činnost a působí příznivě na kardiovaskulární systém.

Mysl, mozek, hlava

Tím výčet blahodárných účinků meduňky rozhodně nekončí. Bylinka s citronovým aroma rozjasňuje mysl a zbavuje ji chmur. Kromě to ale nedávné studie potvrdily, že její hlavní silou není jen uklidňující funkce. Pravidelné užívání meduňky výrazně zlepšuje kognitivní funkce, má tedy velmi pozitivní efekt na náš mozek a jeho bystrost. Zároveň jako anděl působí při migrénách, dokáže totiž tišit úpornou bolest.

Věděli jste, že meduňka pomáhá i zvenčí? Když lístek byliny rozemnete mezi prsty, můžete jím potřít místa na pokožce s drobnými oděrkami, štípanci od hmyzu nebo s pupínky. Také se doporučuje jako první pomoc, pokud vás trápí opar.

Nejoblíbenější formou užívání meduňky je čaj, s jeho množstvím to však nepřehánějte. Zdroj: Shutterstock.com / picturepartners

Kdo by se měl meduňce vyhýbat

U všech bylinek platí jen dočasná doba užívání a u meduňky tomu není jinak. Neužívejte ji déle než čtyři týdny. Zároveň by se jí měli vyhýbat těhotné a kojící ženy. Zpozornit by měli také ti, co mají potíže se štítnou žlázou. Meduňka může ovlivnit její funkci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu silnou bylinu, měli byste ji užívat s rozvahou. Nepít víc než dva šálky meduňkového čaje denně. Zároveň pokud pijete čaj, není dobré jej spláchnout ještě limonádou z meduňkových listů. Podobné je to i s jejím použitím do jídla - ten den se další konzumaci meduňky v jakékoliv formě raději vyhněte.

Zdroje:ncbi.nlm.nih.gov, www.youtube.com, www.mojemedicina.cz, www.naturway.cz, vitalweb.cz,