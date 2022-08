Meduňka je zdravotní zázrak, ale ne pro každého: Kdo by se jí měl vyhýbat?

Meduňka je báječně voňavá a příjemná bylinka, která léčí a pomáhá lidem usínat v klidu a spokojeně už po generace. Jenže všeho moc škodí, a proto si i na meduňku musíme dát pozor. S čím pomáhá, ale kdy jsou její účinky nevhodné a kdo by se jí měl vyhnout?

Oblíbená meduňka léčí už po staletí

Meduňka není jen voňavá bylinka skvělá do limonád a sirupů, je to také léčivka. Meduňka patří mezi hluchavkovité. Silice a látky obsažené v čerstvé rostlině jsou pro své léčivé účinky používány nejen v léčitelství, ale také ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Tyto látky jsou také dobře vstřebávány kůží, proto se neužívá jen vnitřně, ale i zevně. Můžete ji znát pod mnoha názvy. Říká se jí balzám, citronelka, marulka, melisa nebo apiastrum a svými účinky je známá více než 2000 let.

Nejčastěji meduňku konzumujeme v teplých i studených nápojích. Zdroj: Heike Rau/Shutterstock.com

Meduňka uvolní tělo i mysl

Nejznámější je užívání meduňky pro zklidnění a usínání. Pomáhá nejen mysli, ale také proti křečovitým stavům při nervovém vypětí. Má však mnohé další účiny, a to i antibakteriální a působí také jako antioxidant. I když je spíš používaná na úpravu potíží s usínáním a klidný spánek, pomáhá také se zažíváním a při průjmech.

Meduňka zklidňuje a osvěžuje mysl. Zdroj: Profimedia.cz

S užíváním meduňky se to nesmí přehnat

Jak už to, tak bývá, ani s meduňkou se to nesmí přehánět. Její pravidelné užívání by nemělo překročit 4 až 6 týdnů a doporučená denní dávka se pohybuje mezi 1,5 až 4,5 gramy. Při větším množství může i meduňka způsobit bolesti žaludku nebo hlavy, ale také úzkost.

Meduňka navíc mírně ředí krev. Proto se vyloženě nedoporučuje pro osoby užívající léky ředící krev, ani těm, kteří se chystají na operaci. Pamatujte, že i trhání zubů může být v tomto případě problematické. Před zákrokem si dejte alespoň dvoutýdenní pauzu od užívání této léčivky.

Pokud používáte meduňku zevně může se výjimečně objevit i zarudnutí kůže či vyrážka, alergie se mohou projevit i při vnitřním užívání, i když to není obvyklé. I bylinky mohou ovlivnit užívání léčiv. Pokud užíváte pravidelně meduňku, rozhodně o tom informujte lékaře, který vám léky předepisuje. I když se to může zdát přehnané, bylinky nepodceňujte.