16 fantastických účinků meduňky, které by měl znát každý, ale ví o nich málokdo

Meduňka je nenápadná bylinka s citronovou vůní. Přestože neoplývá výraznou krásou, její léčivé účinky znali léčitelé již ve středověku a hojně je využívali. I dnes je nenápadná bylinka ceněna pro benefity na lidský organismus. My vám představíme hned 16 fantastických účinků meduňky.

Na první nepozorný pohled byste si ji mohli splést s mátou. Ostatně i meduňka se přidává do letních limonád, hlavně pro své citronové aroma. A je to dobře, meduňka lidskému organismu velmi prospívá. Podle vědců má lahodárný vliv na zažívání, játra i na nervovou soustavu. Navíc ji můžete konzumovat v mnoha podobách. Díky jemné a nevtíravě nevýrazné chuti ji můžete přidat do nápojů, salátů nebo do teplé kuchyně.

A jakými účinky se tedy bylinka může pochlubit? Podívejte se na videu:

Účinky meduňky si můžete dopřát hned v několika variantách. Asi nejjednodušší a nejoblíbenější je čaj. Přidat ji ale můžete i do studených nápojů pro osvěžení. Až budete péct kuře, zkuste ji přidat pod maso. A pro ty náročnější je tu varianta meduňkového likéru. A jaké jsou ty nejpodstatnější důvody, proč bylinku s citronovým aroma zařadit do jídelníčku? Tady jsou:

1. Zbavte se stresu

Nenápadná bylinka dokáže pozitivně ovlivnit náladu. Respektive pokud právě prožíváte stresové období, šálek meduňkového čaje je rozhodně tím pravým, co vám pomůže. Vědecké studie prokázaly, že meduňka má skutečně uklidňující účinky a pomáhá zbavit stresu.

Stres a úzkost nejen z pracovního vypětí. I s těmito pocity dokáže meduňka pomoci. Zdroj: sheff / Shutterstock.com



2. Úzkost bez šance

Druhý účinek jde ruku v ruce s prvním. Ke stresu se velmi často přidávají i pocity úzkosti a nervozita. I s těmi si meduňka umí poradit.

3. Zlepšete kognitivní funkce

Studie z roku 2014 prokázala, že pravidelná konzumace bylinky s citronovým aroma výrazně vylepšuje kognitivní funkce.

4. Spát jako miminko

Těm, co mají malé děti, může znít tvrzení "spát jako miminko" trochu jako oxymorón. Přesto meduňka díky svým uklidňujícím účinkům velmi příznivě působí i na spánek, pomáhá k usnutí, ale výrazně snižuje náchylnost k nespavosti a zlepšuje kvalitu spánku.

5. Trávení bez potíží

Stejně jako spousta jiných bylinek i meduňka se řadí k těm, které umí pečovat o trávicí ústrojí. U malých dětí ji můžete vyzkoušet proti bolení bříška.

Šálek meduňkového čaje pomůže proti mnohým neduhům. Zdroj: Shutterstock.com / GreenArt



6. Proti oparům

Bylinka s jemnými zelenými lístky je velmi účinným lékem na opary. Dokáže si poradit s virem, který opary způsobuje. Jakmile se vám na ústech opar objeví, potírejte místo listem meduňky nebo šťávou z listů. Opar se bude hojit mnohem rychleji.

7. Pomocník pro ženy

Některé ženy mohou trpět velmi bolestivou menstruací, kdy bolest přechází až v nepříjemné a vyčerpávající křeče. I na zmírnění těchto potíží se meduňka hodí. Pokud vás trápí silná a bolestivá menstruace, popíjejte během svých dnů meduňkový čaj, uleví se vám.

8. Při nadměrné funkci štítné žlázy

Gravesova-Basedowova choroba se týká onemocnění štítné žlázy, které je provázeno její nadměrnou funkcí. Je prokázáno, že užívání meduňky pomáhá projevy nemoci zmírnit.

9. Mít srdce jako zvon

Meduňka je skvělou bylinkou pro vaše srdce. Dokáže udržet cholesterol na uzdě a tím výrazně pozitivně ovlivnit kardiovaskulární systém.

Meduňku si můžete takřka bez práce pěstovat i doma v květináči. Budete tak mít léčivku hned po ruce. Zdroj: Archiv ireceptar.cz



10. Lék na kašel

Čaj z citronové bylinky umí tlumit kašel a projevy nachlazení. Zvlášť pokud je v kombinaci s mateřídouškou.

11. Hlava jako střep

Trpíte migrénami nebo častými bolestmi hlavy? I s nimi umí meduňka velmi elegantně zatočit, od bolesti ulevit a navodit pocit pohody.

12. Na bolavé zuby

U bolesti ještě zůstaneme. Meduňka dokáže výrazně pomoci i při bolestech zubů. Nejenže tiší nepříjemný pocit, ale pomáhá vyhnat i zánět z těla, ať už je kdekoliv.

13. Půvab se skrývá v meduňce

Ač je svým vzhledem nenápadná a nepatří k těm nejkrásnějším rostlinám, o naši krásu pečuje neúnavně. Její blahodárné účinky na kvalitu pokožky znali léčitelé napříč dějinami. Kosmetika s meduňkou působí proti projevům stárnutí.

Citronová bylinka se používá i v kosmetice. Zdroj: Shutterstock.com / 279photo Studio



14. Ceněný antioxidant

Meduňka je doslova nabitá antioxidanty, které chrání buňky proti působení volných radikálů. Tudíž je prospěšná celkovému správnému fungování organismu.

15. Detox pro játra

Dopřejete si občas tučnější a nezdravé jídlo nebo alkohol? Meduňka pomůže zregenerovat vaše játra. Dopřejte si čaj, přidejte ji do pokrmů nebo si z ní vyrobte sirup.

16. Na cukrové hladině

Bylinky mají rozličné účinky a některé z nich dokážou příznivě ovlivňovat hladinu cukru v krvi. Takovou schopnost má i meduňka. Pokud tedy trpíte cukrovkou 2. typu, rozhodně byste si měli s meduňkou něco začít.

