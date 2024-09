Toužíte po dokonalé postavě, jakou má Meghan Markle? Máme pro vás tipy, jak si tato elegantní žena dokáže udržet nejen štíhlou linii, ale stále krásný a zářivý vzhled. Jádrem pudla je pravidelné cvičení a zdravá dieta.

Meghan Markle, manželka prince Harryho, okouzluje svět nejen svým šarmem a elegancí, ale také stále dokonalou postavou. Její tajemství tkví v krátkém, ale intenzivním cvičení a vyvážené stravě. Jak přesně se tedy Meghan Markle udržuje v kondici a jaké jsou její fitness a stravovací návyky?

Jak se stravuje a stará o svou figuru Meghan Markle? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Celeb Workout:

Zdroj: Youtube

Ke cvičení se rozhodla u televize

„Dávali zrovna jeden z dílů Cosby show, kde se Clair Huxtable pokoušela zhubnout do šatů,“ vypráví Meghan. „Debbie Allen tam byla jako její trenérka, a říkala jí, že špeky se musí spálit, aby to něco přineslo. A že člověk se musí zpotit, aby svých snů dosáhl,“ dodala herečka. Meghan to inspirovalo a začala reálně přemýšlet o pravidelném cvičení.

Pilates a jóga

Ze všeho nejvíce se Meghan Markle věnuje cvičení pilates a jógy, což doplňuje zodpovědně poskládaným jídelníčkem. Pracuje usilovně nejen na tom, aby se cítila co nejlépe po fyzické stránce, ale i pro zdravou psychiku. Potvrdila to slovy: „Je to už tak trochu součást mého života, pomáhá to mému tělu i hlavě.“

Meghan se ve svém jídelníčku vyhýbá tučným masům, většinu její stravy tvoří ryby a zelenina.

Ke cvičení ji inspirovala matka

Meghan se aktivnímu pohybu nijak nebrání, naopak ho má ráda. Lásku k pohybu i zdravé výživě nejspíš zdědila po matce, která se živí jako cvičitelka jógy. „Už odmala jsem byla zvyklá se nějak hýbat, zřejmě to mám v krvi,“ směje se Meghan.

Miluje 15 minutovku

Každý den Meghan nejraději začíná cvičením s oblíbenou cvičitelkou Tracey Anderson na DVD. „Stačí vám jen 15 minut pohybu po probuzení,“ prozradila. „Zbytek můžete docvičit až večer.“

Některé z cviků, kterým se Meghan věnuje, si můžete vyzkoušet při zhlédnutí tohoto YouTube videa na kanálu E! News:

Zdroj: Youtube

Jídelníček

Meghan se ve svém jídelníčku vyhýbá tučným masům, většinu její stravy tvoří ryby a zelenina. „Snažím se jíst co nejzdravěji,“ říká. Ale protože jí ráda, občas si prý o víkendu zahřeší a zpestří si stravu italskou či mexickou kuchyní. „Myslím, že pokud by se člověk měl pořád jen hlídat, nikdy se nebude cítit tak dobře, jak by chtěl. Pro mě bylo nejdůležitější najít rovnováhu mezi tím, co bych chtěla, a tím, co je pro mě dobré,“ uvedla Meghan.

