Chladné lednové období je v plném proudu. S tím také přichází vlna rýmy a kašle, které se vyhne v tomto mrazu opravdu málokdo. Když si uděláte tento starobylý turecký lék, kašel bude v cuku letu pryč.

Chřipky, rýma a kašel řádí v tomto období víc než obvykle. Proto je velice důležité si udržet silnou imunitu. To znamená dostat do těla co nevíce vitamínů, hlavně vitamínu C. Dále pak chodit teple oblečení a nevystavovat se přílišným teplotním změnám. A je to také dobrá výmluva, proč nevylézat z teplé a příjemné postele.

Jaké je skvělé přírodní antibiotikum, se můžete podívat ve videu z Youtube kanálu Štefina:

Když se kašli nevyhnete

Pokud se nevyhnete kašli a nechcete přes týden stonat, je na čase si udělat tento starý turecký lék. Ten s kašlem zatočí raz dva. Na přípravu není vůbec složitý, jelikož se skládá pouze ze dvou surovin. Tou první je melasa, což je náhražka za cukr. Třtinová melasa má na zdraví opravdu blahodárné účinky. Je nesmírně bohatá na vitamíny a minerály. Obsahuje také nenasycené mastné kyseliny a enzymy, takže je to taková zdravotní bomba. Druhou surovinou je starý dobrý citron, který máte pravděpodobně všichni doma. Ten je považován za jednu z největších zásobáren vitamínu C. Ve starém Turecku moc dobře věděli, jak na zdravotní potíže.

close info Profimedia zoom_in Melasa je v podstatě neuvěřitelná exploze zdraví pro vaše tělo. Obsahuje vitamíny A, B a hlavně C.

Kašel za chvilku pryč

Vezměte si sklenici a do tří čtvrtin ji naplňte vodou. Poté si z půlky citronu vymačkejte šťávu a přidejte do sklenice. Nakonec přidejte tři polévkové lžíce melasy. Důkladně promíchejte. Pokud se chcete v cuku letu zbavit kašle, pijte tento nápoj každé ráno na lačný žaludek. Tuto kúru dodržujte šest dní v týdnu. Jeden den vynechejte, aby si tělo mohlo také patřičně odpočinout. Pokud budete tuto kúru dodržovat, kašel bude pryč, co nevidět. A co víc, vaše imunita bude neuvěřitelně silná. Můžete si být jisti, že vás jen tak nic neskolí.

Zdroje: www.lekarna.cz, www.dtest.cz