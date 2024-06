Máte problémy s usínáním? Brát melatonin v tabletkách se může zdát jako skvělý nápad. Rozhodně byste ale měli vědět, že pilulka za vás nevyřeší špatné návyky, i když může pomoci s jejich nápravou. Své návyky před usnutím ale musíte změnit.

Melatonin v tabletkách

Co by se stalo, kdybychom brali každý večer melatonin? O přirozený spánek byste se dokonce mohli úplně okrást. Dlouhodobě to tedy opravdu není dobrý nápad.

Naštěstí obvykle stačí, když nebudete tělu házet klacky pod nohy, a ono si melatonin vytvoří samo. Pilulka sice může vaše snahy o nácvik usínání podpořit, ale zkusit to můžete i bez ní.

Jak to funguje? Melatoninem se zabývá také tento videopříspěvek z YouTube kanálu Performance lifestyle, ve kterém vám autor přiblíží důležitost tohoto hormonu.

Zdroj: Youtube

Melatonin může pomoci, ale...

Autor příspěvku od používání syntetického melatoninu přímo odrazuje. Co ale říkají další odborníci?

Jak už bylo řečeno, melatonin je produkovaný naším vlastním tělem, když padne na okolí tma. Jde o přirozenou reakci těla, která lidem zajistila, že šli se slepicemi spát a také s nimi vstávali. Což je samozřejmě jen příměr, protože tento mechanizmus si tělo vytvořilo dávno před tím, než lidé začali slepice skutečně chovat.

Na světlo jsme sice různé citliví, nicméně přímo se světlem a také modrým světlem produkce melatoninu souvisí. Pokud máte problémy s usínáním i spánkem, rozhodně byste měli podniknout všechno pro nápravu a vypěstování zdravého rituálu, kterým tělo naučíte připravit se na odpočinek.

I když syntetický melatonin může pomoci s usínáním, jeho užívání se doporučuje jen krátkodobě. Můžete tedy zkusit užívat melatonin, abyste si zvykli na rutinu, která by však měla vést k podpoře přirozené tvorby hormonu.

Je to důležité také proto, že syntetický melatonin užívaný příliš dlouho snižuje produkci tohoto hormonu vaším tělem, což rozhodně není žádoucí a naopak to problém prohlubuje. Navíc i užívání melatoninu může mít nepříjemné vedlejší účinky jako je bolest hlavy, závratě nebo nevolnost.

Syntetický melatonin navíc může nepříznivě ovlivnit užívané léky a farmaka. Například jde o léčiva na ředění krve, epilepsii, diabetes či krevní tlak, ale také antikoncepční pilulky. Navrch toho všeho je možné získat na užívání melatoninu návyk, což představuje další veliký problém.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Ložnice by měla být spíš chladnější, tmavá a bez rušivých zvuků či modrého světla.

Jak na rutinu usínání s melatoninem i bez něj?

Suma sumárum, melatonin může pomoci, ale trénujte raději veškerá doporučení, jak se naučit kvalitnímu spánku. Ložnici zbavte rušivých elementů jako je světlo, zvuky, ale také zařízení jako je televize, počítač či telefon, které vás mohou lákat.

Stanovte si hodinu, kdy půjdete spát a hodinu, kdy budete vstávat. Dospělý člověk potřebuje mezi 7 až 9 hodinami spánku. Potřeby jsou sice individuální, nicméně nedostatek spánku je zásadní problém a představuje fyzické i mentální zhoršené funkce minimálně následujícího dne.

Teplota v ložnici se doporučuje spíš nižší a samozřejmě roli může hrát i vhodná matrace, polštář či lůžkoviny.

Večer nejezte příliš tučná a pálivá jídla. Vyvarujte se nejen kofeinu, ideálně kofeinové nápoje nepijte už od odpoledne, ale také alkoholu.

K rychlejšímu usnutí vám pomůže i sport nebo jiná fyzická aktivita během dne, protože únava prostě k rychlejšímu usínání přispívá. Opět je vhodnější sportovat přes den a ne později večer.

Hodinu či dvě před usnutím zkuste například bylinné čaje, které vám pomohou uvolnit se a nachystat tělo ke spánku.

Na nácvik rutiny si udělejte čas a stanovte ji svojí prioritou.

Zdroje: sleepfoundation.org, healthline.com