Co se stane s vaším tělem, když sníte denně kus melounu? Zázrak hlavně po 50

Myslíte si, že meloun je jen sladké potěšení plné vody a cukru? Chyba lávky! Meloun obsahuje mnohem víc než to. Vitaminy, minerály i další látky obsažené v melounu jsou důležité pro zdraví organismu po 50, ale také kdykoli jindy během života.

Zdroje: www.healthline.com, www.verywellhealth.com

Meloun je vynikající letní ovoce!

Určitě už jste si během léta několikrát dali. Co? Přece meloun! Vodní melou je u nás tradičně letním potěšením a je to ovoce báječně šťavnaté a sladké, které se do teplého léta prostě hodí. I když se zdá být až příliš sladké, vězte, že vaši redukční dietu rozhodně nezruinuje. Je to totiž potravina s nízkou kalorickou denzitou čili na hodně masy připadá málo cukru, a tak to má být! Vysoký obsah vody je také vhodný, tak si dejte. Dokonce byste si měli dopřát každý den kousek a povíme vám hned proč.

Jak už bylo řečeno, meloun je prostě letní ovoce, takže nemusíte spekulovat o tom, jak si jej dopřát i po zbytek roku, ale prostě využijte příležitosti a dopřejte si pořádně ovoce a zeleniny v sezóně, dokud je čerstvá a lahodná a konec konců také levnější než po zbytek roku.

Co s vámi meloun udělá, když si dáte každý den kousek? Podívejte se, co říká o vodním melounu Martina Štraubová ve svém videopříspěvku:

Jak melou ovlivňuje zdraví?

Meloun je především plný vody a to z 92 %. Pokud vás omrzely šťávičky a ochucené vody, dejte si kus melounu. Rozhodně pomůže s hydratací organizmu. Na druhou stranu obsahuje také tolik vyzdvihovanou vlákninu.

Meloun je bohatý na důležité živiny a antioxidanty. Obsahuje vitamíny A a C, draslík, hořčík a další klíčové látky pro zdraví našeho těla. Díky obsahu citrulinu, aminokyseliny, která může zlepšit výkon při cvičení, a antioxidantům, jako je lykopen a cucurbitacin E, podporuje také celkové zdraví a snižuje riziko vzniku některých onemocnění, včetně cukrovky, srdečních chorob a rakovinného bujení.

Melouny jsou nejen plné vody a cukru, ale také vitaminů a minerálů. Zdroj: Profimedia

Proč je meloun důležitý po 50?

A co zázraky, které může meloun udělat po padesátém roce života? Látky v melounu přirozeně přispívají k ochraně zraku a snížení rizika tzv. makulární degenerace, která může vést až ke ztrátě zraku. Zlepšuje také funkci srdce a cév díky obsahu vitamínu C a draslíku. Neméně důležitá je i pro snížení rizik spojených se záněty a stresem, které mohou vést až ke chronickým onemocněním. A právě tyto nemoci nás sužují ve vyšším věku

Pokud pravidelně cvičíte a často se setkáváte s pocitem bolesti svalů po tréninku, meloun by mohl být vaším tajným spojencem. Látky obsažené v melounu totiž souvisí s lepší výkonností a zároveň snižují pocit svalové bolesti po fyzickém výkonu. Což se hodí jak po padesátce, tak ve dvaceti.

Neméně důležité je také zdraví pokožky, která stářím ztrácí přirozenou pružnost. Látky v melounu napomáhají vytvářet kolagen, který zlepšuje elasticitu kůže a zabraňuje i vypadávání vlasů.