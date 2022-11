Skvělé triky, jak se po padesátce zbavit přebytečné vody v těle. Znáte drmek?

Lidský organismus je ze 60 % tvořeno vodou. A to je dobře. Tahle životadárná tekutina vytváří podmínky pro dobré fungování orgánů, podporuje čištění i trávicí procesy v těle. Jenže co dělat, když je jí moc?

Říká se, že všeho moc škodí. A to bohužel platí i v případě vody v těle. Nadbytek téhle kapaliny poznáte okamžitě. Najednou nemůžete dopnout kalhoty (potažmo ani svetr nebo kabát), cítíte se oteklí, unavení a nafouknutí jako balón.

A pak ještě ta celulitida! Jako by byla ještě výraznější, než předtím. „Nevím, co dělat. Mám pocit, jakoby se moje tělo zbláznilo. Připadám si jako hroch,“ lamentuje padesátiletá Karla z Prahy a ukazuje na své oteklé nohy. Stejnou situaci denně řeší tisíce Čechů a Češek. Jak je to možné?

Špatná strava

Nadbytek vody v těle má různé příčiny. Jedním z nich je špatně zvolená strava. Spousta lidí sází na „rychlovky“ – tedy polotovary, uzeniny a různé pochoutky, které jsou plné soli, bílého cukru, mouky, prázdných kalorií, konzervantů a dalších dochucovadel.

Což o to, jednou za čas zhřešit a „ztlásknout“ u televize pytel brambůrků, nevadí. Horší ale je, když se výrobky z fritézy, podivných masokombinátů a chemických laboratoří objeví jako hlavní složka vašeho denního přijmu. Jednak pro organismus nemají žádnou výživovou hodnotu a jednak ho zanášejí jedy a toxiny. Výsledkem je unavené, oslabené tělo, které není schopné se samo rychle čistit. A tak se v něm voda hromadí jako ve špinavém rybníce.

Rychlé občerstvení a polotovary váš organismus zanáší toxiny. Zdroj: Profimedia

Hra hormonů

Hormony jsou občas pěkný prevít. A takový ženský hormon estrogen dokáže dělat pěkné naschvály. Třeba hromadit vodu v těle. Pokud tedy procházíte PMS (premenstruačním syndromem), těhotenstvím nebo menopauzou, nedivte se, když si budete připadat o pár velikostí větší. Je to jen do té doby, než se hladina hormonů zase vyrovná do normálu.

Nadbytek sodíku a málo draslíku

My Češi milujeme sůl. Ovšem tahle láska není zadarmo. Pokud je příliš silná, zaplatí jí milovník soli naducanou postavou. Důvod je prostý. Sůl obsahuje sodík, který zadržuje vodu v těle. Čím více soli, tím více sodíku, tím více „balónového vzhledu“.

Opačný efekt vyvolává draslík, který reguluje hladinu vody v těle. Pokud ho máte málo, je potřeba ho rychle doplnit, jinak vás čeká stejný osud jako milovníky slánek. Takže na nic nečekejte a kupte si třeba banány, rajčata, avokádo, kokosovou vodu, špenát nebo sušené (neslazené) ovoce. Všechny tyhle lahůdky jsou plné draslíku.

Jak se zbavit přebytečné vody v těle?

Podívejte se na video, kde se o tématu rozpovídal výživový poradce Petr Havlíček:

Solte míň. Oblíbené bílé koření nahraďte bylinkami.

Dejte stopku uzeninám a polotovarům.

Zařaďte do jídelníčku bílkoviny. Měly by tvořit 15 % vašeho denního přijmu. A kde je najdete? Hodně bílkovin najdete v luštěninách (hrách, fazole, cizrna), obilninách (ovesné vločky, pohanka, amarant) a ořeších (arašídy, mandle, pistácie).

Pijte dva litry vody denně.

Dávejte si relax s nohami nahoře.

Pijte bylinné čaje na odvodnění. Pomáhají třeba drmek obecný, petržel, přeslička, jalovec, kopřiva .

. Buďte v pohybu. Pokud máte sedavé zaměstnání, zkuste se každou hodinu trochu potáhnout, projít...

Čaj z kopřivy pročišťuje organismus. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.prozeny.cz, www.youtube.com