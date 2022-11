Vynechat kávu na měsíc není jen tak. Co to s vámi udělá?

Kávu pijeme rádi a často. Kolik hrnků? Je to hodně nebo málo? Nejste závislí? Neměli byste si dát od kafe pauzu? Co se může stát, když budete měsíc bez kávy?

Měsíc bez kávy

Chcete vědět, co s vámi udělá, když přestanete pít kávu? Má to svá pro a proti. I když je káva návyková, organismu také prospívá, ale jen pokud dodržujete maximum čtyř šálků denně. I toto tvrzení je samozřejmě relativní. Platí u všech zdravých lidí, kteří nejenže netrpí onemocněním srdce, ale také nemají problémy s nespavostí a podobně. Káva nicméně patří k nápojům, které bychom neměli zatracovat, rozhodně není možné tvrdit, že je zdraví škodlivá. Ba naopak.

Ať už jsou důvody vašeho kávového nebo možná kofeinového půstu jakékoli, za týden, ale rozhodně za měsíc uvidíte, jakým způsobem káva ovlivňovala vaše tělo a jak se promítla její absence do vašeho života.

Absence kávy - životabudiče

Většina z nás by očekávala, že budete mít problémy se vstáváním, našlápnutí do nového dne, prostě bude chybět onen ranní rituál, který velká část dospělých považuje za absolutní nezbytnost.

Vše je však otázkou zvyku. Malé množství kofeinu, který vás pomaleji, ale také postaví na nohy, je i v různých čajích. I docela běžné černé nebo zelené čaje jej obsahují. Nechcete-li se vzdát chutě kávy, ale jen kofeinu, pak můžete sáhnout po takzvané „decaffeinated“ čili bezkofeinové verzi pražené kávy.

Měsíc bez kávy začíná nevalně

Je možné, že v prvních několika dnech zaznamenáte bolesti hlavy. Je to kvůli roky vypěstované závislosti na kofeinu. Pokud byste dávku kávy snižovali postupně, patrně se můžete vyhnout i bolesti hlavy. Také můžete pociťovat únavu, a to poměrně dlouho, i dva týdny, nicméně to záleží také na vašich zvycích a množství kávy, kterou jste byli zvyklí konzumovat.

Káva už vás nebude budit ze sna

Tím, že vynecháte kávu, se může zlepšit vaše usínání. Díky tomu se zlepší kvalita spánku a tím i celkový pocit odpočatosti. Jen je potřeba dát dost času změně této rutiny a ustálení tělesných pochodů. Pokud však spíte málo a špatně, pak je samozřejmě problém někde jinde.

Všichni víme, že káva doslova nakopne srdce a rozpumpuje krev v žilách. Díky abstinenci se můžete potýkat s nižším krevním tlakem, což může být pro, ale také proti. Osoby s nižším tlakem, často trpí pocitem studených končetin a podobně. S tímto problémem však může pomoci skořice. Přidejte si ji do jídla nebo do nápojů a uvidíte, že poměrně rychle dokáže podpořit prokrvení a pocit chladu zmizí.

Mladistvější vzhled

I když je káva v mnohém tělu přínosná, zhoršuje příjem některých nutričních látek. Mezi takové patří například vitamíny skupiny B, vápník, železo a hořčík. Díky tomu, že se vzdáte kávy, vaše tělo bude lépe tyto látky přijímat.

Káva také ovlivňuje produkci kolagenu. Bohužel to znamená, že se pokožka jeví starší. Bez kávy kolagenu již nic nebrání a můžete mít proto pocit, že se stav vaší kůže zlepšil a vypadá o něco mladistvěji.

I když káva bývá považována, za nápoj podporující udržení linie či dokonce hubnutí, opak může být pravdou. Málokdo totiž konzumuje černou kávu bez cukru. Sladila, aromatické sirupy, šlehačka, mléko a další ingredience, které přidáváme do každého šálku kávy, mohou naopak znamenat nadměrný příjem kalorií. Během měsíce bez kávy se tak můžete potýkat s výkyvy na váze na obě strany.