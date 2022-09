Co se stane s vaším tělem za měsíc, když budete denně pít čaj z měsíčku

Měsíček lékařský čili Calendula officinalis je léčivka, která na rozdíl od mnohých jiných neuškodí ani při dlouhodobém užívání. Její účinky jsou dobře známé a měsíček si vysloužil pověst všestranné léčivky, kterou dobře přijímají i děti. Víte, proč pít čaj z měsíčku?

Zdroje:www.bylinkyprovsechny.cz, ncbi.nlm.nih.gov

Měsíček lékařský si snadno vypěstujete

Měsíček není jen léčivý, je také velmi pěkný a patří k oblíbeným letničkám. Je to rostlina, kterou užijí i pěstitelé a majitelé zeleninových zahrádek. Měsíček se totiž také osvědčil v doprovodné výsadbě jako skvělý parťák pro okurky, rajčata, hrášek, mrkev i chřest. Působí totiž repelentně na škůdce, zároveň přitahuje opylovače. Ale to samozřejmě není to hlavní. Měsíček je především skvělá léčivka!

Měsíček lékařský je oblíbený v zahradách i záhonech se zeleninou. Zdroj: S.Zholtkevich / Shutterstock.com

Léčivý měsíček a jeho účinky

Pro lidské tělo je podle vědců měsíček zdrojem mnoha zajímavých látek, které napomáhají především ženám s problémy gynekologického rázu. Jde hlavně o bolestivou menstruaci, záněty, ale také obtíže v menopauze.

Dále je to bylinka pročišťující, podporující činnost jater, žaludku, dvanáctníku, a především zánětlivých onemocněních. Měsíček je také používaný jako prevence onemocnění rakovinou, ale lze jej použít i zevně.

Oblíbená je proto také mast, která napomáhá hojení ran, ale také při omrzlinách, popáleninách či bércových vředech i hemeroidech a křečových žilách.

Na měsíčkový čaj můžete použít celé květy. Zdroj: Profimedia

Čaj z měsíčku můžete užívat dlouhodobě

Čaj z měsíčku jistě koupíte v každé lékárně nebo si můžete nasbírat okvětí či celý květ z vlastních rostlinek, ale k tomu je nejpříhodnější je červenec a srpen. Pokud však ve vaší zahrádce stále kvete, pak neváhejte a skliďte. Ideální dobou je suchý den během poledne. Sušte jej ve stínu v tenké vrstvě, aby neplesnivěl.

Ze sypaného měsíčku si připravte čaj třikrát denně. Na jeden hrnek postačí jedna vrchovatá lžička sušené bylinky.

U měsíčku můžeme použít čerstvé i sušené květy Zdroj: Creative Family / Shutterstock.com

Čaj užívejte při zánětech či gynekologických problémech, ale také jako prevenci. I když jsou protirakovinné účinky na vnitřní orgány jako žaludek i zbytek trávící ho ústrojí často zmiňované, nelze se samozřejmě na tato tvrzení spoléhat.

Užívání čaje po jeden měsíc vám rozhodně pomůže k pročištění krve a jater. Pokud trpíte na problémy trávícího ustrojí, pak jistě napomůže i vhodné regulaci a harmonizaci, navíc také uleví při stresu. Co víc si přát?!