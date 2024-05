close info Profimedia / Profimedia

Vyzkoušejte měsíční mléko! Není jen voňavé a lahodné. Mělo by obsahovat také jednu magickou přísadu. Co všechno patří do měsíčního mléka a proč by vám mělo pomoci proti stresu a nespavosti?

Měsíční mléko: Vylepšené teplé mléko s medem Mléko s medem doporučovaly i naše babičky a odborníci jim pak museli dát za pravdu. Pak je tu ale ještě měsíční mléko. Je to vlastně jen taková vylepšená verze a navíc není jedna. Každý si rád něco přidá nebo ubere a když je to pak ještě v hezkém hrnku, takový nápoj pohladí po těle i po duši. Měsíční mléko však obsahuje jednu zvláštní a zajímavou ingredienci. Příprava měsíčního mléka v podaní Stephanie Mary vypadá báječně. Na její příspěvek se můžete podívat zde a na YouTube kanále najdete také spoustu dalších receptů na limonády, ale i vlasové či pleťové masky. Zdroj: Youtube Co patří do měsíčního mléka? Měsíční mléko je jedním z receptů pocházejících z ájurvédy, ale jak víme, v různých obměnách se používalo teplé mléko s medem jako uklidňující prostředek před spaním ve všech možných koutech světa. Ájurvéda je tradiční léčitelství dnešní Indie, které má patrně až tři tisíce let staré kořeny a krom měsíčního mléka můžete znát také mléko zlaté s kurkumou. Čím se liší měsíční mléko od našeho starého dobrého teplého mléka s medem? Dává se do něj navíc řada koření a je to spíš čaj s mlékem, což je pro indické nápoje typické. Koření můžete rovnou nasypat do horkého mléka nebo jej spařte jako čaj a zalijte mlékem podle vaší chuti. Do měsíčního mléka patří například vanilka, muškátový oříšek, skořice, kardamom, černý pepř, kurkuma, ale také ašvaganda. Slyšíte to prvně? close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ašvaganda se prodává jako doplněk stravy. Do měsíčního mléka patří také ašvaganda Prášek z ašvagandy je prodávaný jako přírodní prostředek pro relaxaci a dobrou náladu a v malých baleních se prodává jemně drcený kořen krémové barvy, který nemá zvláštní chuť ani zápach. Český název této rostliny je vitánie snodárná, a kromě snů umí také spoustu dalších věcí. Má antivirové, protizánětlivé a antioxidační účinky, prý zpomaluje stárnutí, pomáhá při stresu a při vyčerpání. Navíc je to prý také účinné afrodiziakum, které mohou užívat ženy i muži. Ve spojení s ašvagandou jste také mohli slyšet o adaptogenech. Je to pojem alternativní medicíny, který náleží všem rostlinným produktům, které by měly nejen uklidňovat, ale také zvyšovat odolnost proti stresu, únavě a prý i zranění. Za adaptogeny jsou považovány různé rostliny používané nejen v ájurvédě, ale také čínské tradiční medicíně. Patří sem například i známý ženšen, kustovnice čínská nebo lesklokorka lesklá. Ašvaganda se sice používá tisíce let, ale západní medicína ani věda zatím neznají její přesné účinky. I když se zdá, že má skutečně potenciál, studie, které se této bylině věnovaly jsou zatím velmi malé, nicméně závěry jsou slibné. Aby však bylo možné mluvit o potvrzeném faktu, bude třeba ještě provést mnoho dalších rozsáhlejších bádání. Související články close Zdraví Vědci: Pijte těchto 5 nápojů pro delší život video close Zdraví Detoxikujte se přes pokožku: Pomůže takováto koupel video Zdroje: audaciouswellness.com, healthline.com

