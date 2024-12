Je opravdu možné, aby se vám přitížilo po konzumaci jídel ohřívaných v mikrovlnce? Rozhodně! Jenže mikrovlnka za to nemůže. Jak je možné, že jídlem z mikrovlnky si můžeme přivodit i otravu?

Otrava jídlem? Není to chyba spotřebiče!

Může použití mikrovlnky představovat zdravotní problém? Určitě ano, ale docela jinak, než se domnívají různí pseudovědci. O mikrovlnných troubách se napsaly stohy článků a obavy o neblahý vliv na zdraví vedly i k řadě pokusů a studií. Ačkoli nehrozí, že by vám mikrovlny přeprogramovaly mozek, mikrovlnná trouba skutečně může zdraví ohrozit. Nemůže za to ale nebohý spotřebič, ale pouze a jen jeho uživatelé.

Vrtá vám hlavou, jak funguje mikrovlnná trouba? Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu Vědecké kladivo, kde vám autor poví vše, co byste měli vědět.

Zdroj: Youtube

Patogeny se do mikrovlnky dostanou v mraženém i hotovém jídle

V čem tedy tkví problém? V podstatě v tom, že potraviny v mikrovlnce neohříváme dostatečně dlouho na to, abychom zlikvidovali případné patogeny přítomné v mikrovlnce i v potravině. Jak je to možné? Je to docela jednoduché.

K přenosu patogenů čili bakterií, virů, plísní či parazitů může dojít docela snadno při rozmrazování infikovaných potravin. Rozmrazovaní potravin v mikrovlnce funguje velmi dobře a mikrovlnka se stala užitečným pomocníkem každého, kdo zapomene balíček masa vytáhnout z mrazáku z dostatečně dlouhém předstihu.

Nicméně mražené výrobky mohou teoreticky obsahovat různé patogeny. Díky tomu, že je ale dříve či později tepelně zpracujme, nedojde k ohrožení našeho zdraví. Patogeny zlikviduje teplo a mi tak povečeříme pečené kuře bez bakterie salmonely či parazitické toxoplasmy.

Patogeny se tedy mohou do mikrovlnky dostat například při rozmrazování, kdy záměrně nedochází k užití vysokých teplot, aby se maso nezačalo vařit, ale aby došlo pouze k rozpuštění. Nicméně množící se choroboplodné zárodky mohou být i v jídlech hotových, která jsou málo tepelně zpracovaná či nevhodně skladovaná.

Jídlo se musí i v mikrovlnce pořádně prohřát!

Proč nezlikviduje mikrovlnka patogeny, když jídlo ohřívá? Většinu rozhodně zlikviduje a obvykle k tomu potřebuje pouhé tři vteřiny. Nicméně může dojít k přenosu na další potraviny a pak může hrát roli i to na jakou teplotu jídla prohříváme a zda se celá masa potravin prohřeje

Při ohřevu potravin totiž často ohříváme jídla jen na takovou teplotu, aby byla příjemná ke konzumaci. Což je zásadní problém. Tímto způsobem totiž patogeny neeliminujeme. Velmi husté potraviny, jako jsou masa a omáčky jsou často nedostatečně prohřáté.

Abyste možným problémům předešli, stačí pamatovat na několik bodů, jak s mikrovlnkou zacházet. A jsou to tyto:

Jídlo ohřívejte dostatečně intenzivně a dlouho, nejen na teplotu příjemnou pro konzumaci potravin.

Používejte poklop, kterým zlepšíte prohřívání.

Jídlo během ohřevu promíchejte.

Mikrovlnku otírejte i zevnitř stejně často, jako když utíráte kuchyňskou linku.

Nepoužívejte k ohřevu plasty. Ač vám nezpůsobí otravu, mohou být příčinou mnohých závažných zdravotních problémů.

close info Profimedia zoom_in Mikrovlnka je neobyčejně praktická a je jen na uživateli, zda ji bude používat správně a ohřívat jídlo dostatečně.

Zdroje: snexplores.org, fsis.usda.gov