Stres, rychlost běhu světa, práce od rána do večera, dětský křik, problémy se sousedy. To všechno působí na naši psychiku, která si potřebuje alespoň na chvilku odpočinout. K tomu může výborně pomoci minutová meditace. Pojďme si vysvětlit její základní principy.

Jak často toužíte alespoň po několika okamžicích skutečného klidu? Zavřít se do tiché místnosti nebo se projít klidnou přírodou a nemuset přitom nic řešit, na nic myslet, jen si užívat chvíli tichého odevzdaného bytí?

Většina lidí se s takovými pocity setkává i několikrát denně, a tak je nejvyšší čas naučit se techniku, která může alespoň trochu pomoci.

Odpočiňte si během minutky. Jak? Ukáže vám to youtubové video od drnespor:

Vypnout a zase zapnout

Určitě jste se někdy v práci setkali s problémy s počítačem. Přivolaní informatici pak většinou pronesou větu, která postupem času doslova vešla do dějin: “Zkoušel jste to vypnout a zase zapnout?” Počítač se zkrátka někdy nevyrovná s množstvím úkolů, které najednou zpracovává a takovýto jednoduchý postup mu může pomoci znovu si všechno porovnat a najet do výkonného režimu. Stejně tak je to i s naším mozkem, jen se nedoporučuje absolutní vypnutí. Bude úplně stačit několik okamžiků dokonalé relaxace – budeme-li vědět, jak na to.

Základem je pravidelnost

Dokážete se odpoutat od přítomného okamžiku a hlavně místa a případných problémů? To je totiž podstatou každé úspěšné meditace, která představuje absolutní soustředěnost bez ohledu na okolí. Možná máte k takové metodě nedůvěru nebo ji dokonce považujete za ztrátu času. Není ale nutné hned vyhledávat hodinová sezení, která by vám nemusela vyhovovat. Od toho je tady krátká, klidně i minutová meditace, jež dokáže přinést onen kýžený mozkový “reset”, zvýšit odolnost proti stresu a nastartovat znovu bystřejší mysl. Zvlášť v případě, kdy ji budete provádět pravidelně a vyhradíte si pro tento způsob duševní hygieny minutku každý den, brzy přijdete na to, jak velký pozitivní vliv na vás má.

close info ESB Professional / Shutterstock zoom_in Stres, únava, moc práce – minutová meditace může stačit

Jak meditovat?

Pojďme k samotné meditaci. Co budeme potřebovat a jak ji provádět? Důležité je najít si alespoň na chvíli klidný koutek. V některých profesích je to složité, ale po chvíli hledání by se měl objevit. Na místě, kde vás nebude krátký čas nikdo rušit, se pak soustřeďte jen sami na sebe. Usaďte se co nejpohodlněji, zavřete oči a upravte svoji polohu podle toho, kde cítíte nesoulad s pohodlím. Jakmile se budete cítit v klidu a uvolněni, začněte vnímat svoje tělo a jeho pochody.

Nádech a výdech...

Nejdůležitější bude dýchání. Zkuste si postupně pomalu uvědomovat, jak vzduch prostupuje až do plic a zase zpět. Pomalu si také “proskenujte” celé tělo. Věnujte vteřinku každé jeho části a uvědomte si, co právě cítíte. Jak jsou na tom ruce, nohy, krk? Nemusíte nic napravovat, jen se s nimi propojte. Pokud to nepůjde hned napoprvé, zkuste jemně pohnout prsty, abyste se soustředili na jedinou oblast těla.

Vraťte se jako znovuzrození

Nakonec se zadívejte do hloubky svého těla a zkuste se jakoby ponořit do sebe sama. Možná to nepůjde hned, ale žádný učený z nebe nespadl a věřte, že jakmile se naučíte na jedinou minutu nechat celý svět za hranicí své vlastní mysli, poděkuje vám nejen mozek, ale i tělo. Je totiž prokázáno, že i krátká meditace dokáže obnovit ztrácející se pozornost, vaše emoce budou pod větší kontrolou, paměť se osvěží, vytrácející se sebevědomí najde cestu zpět, zatímco stres se zmenší možná i díky nově příchozím nápadům. A pamatujme si, že psychická pohoda má velký vliv i na naše tělesné zdraví.

