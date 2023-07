Většina lidí si tato místa na těle myje málo nebo vůbec a riskuje zdraví. Co vy?

Co je součástí vaší denní či týdenní hygieny? Máte zaběhnuté rituály a způsob, jakým pečujete o své tělo? I když v dnešní době u nás má až na výjimky každý přístup k vodě i kosmetickým prostředkům, stále zapomínáme na některé části těla. Dokonce je takových typicky nemytých míst na těle pět! Která to jsou?

Na která místa při myti zapomínáme?

Zuby bychom si měli čistit dvakrát denně, to ví každý. I ruce jsme se naučili poctivě drhnout a také dobře víme, jak může pokožka utrpět nadměrným užíváním dezinfekčních i některých mycích prostředků. Sprchujeme se a koupeme podle potřeby, voda nám nechybí, a přesto si některé části těla zapomínáme mýt.

Doktorka Jen Caudle vám prozradí, nač se při příští sprše změřit a už nikdy tato místa neopomínat:

Nemyté části těla

Pupík je jedním z míst, kam mnozí zapomínají sáhnout s troškou mýdla a někdy ani to nestačí. I tvary pupíku jsou velmi individuální a pokud máte za to, že jen samotná voda nevymyje případnou špínu ven, vezměte na pomoc vatičku. Suché pokožce napomůže vetřít do ní maličko krému nebo olejíčku a poté vytřít do sucha vatičkou. Pokožku nedřete, i pupík je poměrně citlivé místo.

Za ušima se myjeme možná jen občas, pokud vůbec. Zatímco maminky u svých dětí do těchto míst dobře vidí a svá dítka drhnou nebo je poučí. Dospělí už na uši často zapomínají. Nejde totiž zdaleka jen o ušní maz, ale také zákoutí vnějšího ucha a místo, kde se ucho dotýká pokožky hlavy.

Místa která nemyjeme na rukou a nohách

K běžné péči o ruce patří i starost o nehty, ale těm věnuje každý pozornost individuálně. Nejde jen o lakování nebo profesionálně či podomácku provedenou manikúru. Mýt a čistit by se měly především nehty, k čemuž slouží malé jemné kartáčky. Nechejte takový kartáček v domácnosti viditelně na očích, všichni v rodině si budou čistit nehty pravidelněji.

Dalším nemytým zákoutím jsou prsty na nohou. Tato část těla trpí v zimě i v létě. Na nohách se hromadí suchá a odumřelá kůže a žmolky z ponožek. Nohy se velmi potí, což ovlivňuje i vše, co se děje mezi prsty. Neváhejte proto a najděte si vhodný kartáček, který můžete použít nejen na místa mezi prsty, ale také na chodidla. I ta totiž málokdy myjeme.