Jak je možné, že některé ženy vypadají dokonale a mladistvě až do vysokého věku? V některých případech za to může genetika, jindy si ale pomáhají kosmetikou, a to dokonce takovými prostředky, nad nimiž jen nevěřícně kroutíme hlavou. Jako například Victoria Backham.

Manželka hvězdného fotbalisty Davida Backhama Victoria letos v dubnu oslaví padesáté narozeniny, ale na její pleti to rozhodně není vidět. Uvážíme-li, že od mládí tato bývalá “Spajska” a módní návrhářka trpěla akné, nestačíme se divit, jak si umí udržovat mladistvý vzhled.

Geny ano, ale bez péče to nejde

Nemá smysl utěšovat se, že jde jen o geny. Ty sice mohou pomoci, ale co naplat, pokud se o svůj obličej nestaráme, na jeho vzhledu se to zkrátka odrazí. Victoria má to štěstí, že nemusí počítat ani libry, ani dolary a může si dovolit prakticky cokoliv, po čem její duše nebo tělo zatouží. Jednou před lety se také vydala do Japonska, kde objevila doslova elixír mládí. Jde jen o to, zda bychom chtěly takový rituál podstupovat.

Hodně zvláštní ingredience

Součástí přípravku na ošetření pleti, které by jí mělo vrátit ztrácející se pružnost, hebkost a pocit mládí, je totiž kromě dalších ingrediencí také ptačí trus. Nejde přitom o žádné obyčejné okřídlené zpěváčky, materiál na pleťovou masku poskytují přímo slavíci.

Japonky to znají po staletí

Ošetření pleti slavičím trusem není v Japonsku žádnou novinkou, tamní ženy znají tuto metodu zvanou uguisu po staletí, dokonce ještě dříve, než nastoupilo takzvané období Edo, do kterého místní počítají dvě a půl století od roku 1630. Zkušenosti s touto kosmetickou praktikou mají tedy tamní ženy opravdu bohaté, a to hlavně gejši, které se vždy musely udržovat nejlépe, jak jen to šlo.

Dívka s dokonalou pletí

Odstraní mrtvé buňky, rozjasní pleť

Co vlastně takový slavičí trus dokáže? Pokud se použije jako maska, což sice není příliš lákavá představa, ale co bychom pro krásu neudělaly - pak působí jako jemný exfoliační přípravek. Můžeme si tedy představit, že dokáže šetrně odstraňovat odumřelé kožní buňky, čímž se stárnoucí pleť znovu rozjasní a dostane svěžejší vzhled. Japonky to vědí už dávno, západní civilizace se jimi ale začala inspirovat z pohledu historie lidstva teprve nedávno.

Pro hydratovanou pokožku

Slavičí trus přitom podle dermatologů dokáže doslova zázraky, a to kromě jiného díky vysoké hladině močoviny, díky které pokožka lépe zadržuje vodu. A jak dobře víme, správně a dostatečně hydratovaná pokožka vždy vypadá mnohem lépe. Kromě Victorie Backhamové, k níž se podle některých informací v oblibě krémů s přídavkem ptačího trusu připojil i její manžel David, vděčí za svoji svěžest stejnému přípravku také další z hereckých ikon, okouzlující Tom Cruise.

Pozor na alergie

Pravdou ale také je, že ačkoliv se může zmiňovaná metoda jevit jako skutečně kouzelná, má samozřejmě také svoje úskalí. V obchodech a na internetu dostupná balení slavičího trusu se sice honosí zárukou čistoty a ošetření, nicméně stále se jedná o ptačí trus, v němž mohou zůstávat látky, které jsou schopny u citlivějších jedinců vyvolat alergickou reakci. Proto, pokud se kdokoliv rozhodne poohlédnout se po internetových obchodech a balení takového preparátu si objednat, je třeba první ošetření pleti zkusit jen na malém místě, a nikoliv na obličeji. Kdo ví, třeba i vy propadnete stejné vášni jako Backhamovi.

