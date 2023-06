3 důvody, proč do čaje přidávat mléko. Zpomalení stárnutí je jen jedním z nich

Čaj s mlékem není žádná novinka, kterou by svět už neznal. Někteří si chuť této kombinace raději nechtějí ani představit, jiní ji přímo milují. Poznejte sílu tohoto anglického tradičního nápoje. Nebudete věřit, jaké zdravotní účinky se v něm skrývají.

Nejčastěji se mléko přidává do černého čaje, aby se zmírnila jeho hořkost a trpkost. Zároveň se do čaje nepřidává žádný cukr, poněvadž mléko samo o sobě čaj krásně osladí. Spojení mléka a čaje není jen tak. Má blahodárné účinky na naše zdraví, o kterých vědí i samotní Britové. Jak do čaje přidávají mléko, aby se nesrazilo a mělo dokonalou chuť? Je to jednoduché!

Už od jaktěživa mezi sebou soupeří čaj s kávou. Jeden z nich přesto vítězí na celé čáře. Jaký nápoj to je, můžete zjistit z tohoto videa:

Pozor na teplotu

Chystáte si udělat typicky britský čaj s mlékem? Dejte si pozor na to, kdy mléko do čaje naléváte. Rozhodně by se nemělo dostat do styku s téměř vroucí vodou. Výsledkem by bylo sražení mléka, nepěkný vzhled a podivná chuť v ústech. Mléko proto nalévejte až po vylouhování čaje, kdy už bude lehce vychladlý.

Dříve se mléko přidávalo do čaje z důvodu křehkých porcelánových šálků, které po nalití horkého čaje praskaly. Zdroj: shutterstock.com

Elixír mládí

Černý i zelený čaj obsahují velké množství antioxidantů, které ochraňují buňky před volnými radikály. Díky tomu tak účinně snižují výskyt vrásek a pupínků. Rovněž působí preventivně před degenerativními onemocněními a snižují krevní tlak i cholesterol v krvi. Na druhou stranu v mléce se vyskytuje převážně vápník a draslík, které jsou nezbytné pro optimální růst, stavbu těla i zdraví kostí.

Hubnutí s pocitem sytosti

Čaj s mlékem dohromady je ideální nápoj také při hubnutí. Čaj má za následek zrychlení metabolismu, který následně spaluje přebytečné kalorie. Mléko zase díky laktóze a mléčným bílkovinám dodává pocit sytosti. Dopřejte si proto tento nápoj ráno nebo večer, kdy efektivně zamezí možnému přejídání.

Dopřávejte si čaj s mlékem každý den ráno k snídani. Zdroj: Shutterstock

Čaj s mlékem namísto kávy

Někteří lidé nedají dopustit na šálek kávy denně z důvodu návalu energie, která jim chybí. Podobně však může působit i černý čaj s mlékem. Do prvních 3 minut louhování bude čaj stimulační a skvěle nahradí i kávu. Pokud ale budete čaj louhovat 4-5 minut, bude mít uklidňovací účinky. Působí tak na psychiku, kdy účinně zmírňuje stres. Nápomocný je však také při žaludečních a střevních potížích.

