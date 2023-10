Doplňování tekutin je velmi důležité. Lidské tělo je tvořeno z většinové části vodou, tato životadárná tekutina je obsažena i v každé buňce. Vědci nedávno přišli s překvapivým objevem. Voda nehydratuje tělo nejlépe. Který nápoj to je? A jaké nápoje jsou pro tělo doslova životabudiče?

Mezi nejrozšířenější doporučení patří pití obyčejné vody jako to nejlepší pro tělo. Voda je vskutku životadárnou tekutinou a bez ní by byl jen sotva život. Vědci ale přišli na to, že existuje jiný nápoj, který dokáže organismus hydratovat mnohem lépe. O který nápoj se jedná? A které nápoje je ještě dobré do denní rutiny zařadit a zpestřit si tak pitný režim? Čtěte dál.



Důvodů je mnohem více

I přestože jsou nápoje, které hydratují organismus o něco lépe, voda zůstane s největší pravděpodobností na nejvyšší příčce nejvhodnějších tekutin. Pití vody přináší tělu mnohem víc benefitů, než je pouze hydratace. Pokud vás zajímá, proč je dobré obyčejnou vodu pít, podívejte se na video na YouTube kanálu Times Foodie:

Mléko už není tabu

Nasládlá lahodná bílá tekutina zažívala v minulých letech poměrně turbulentní období. Názory na mléko se otřásaly v základech. Ty nejpřísnější se blahodárnou tekutinu nebály šmahem odsoudit. Pravda je však taková, že mléko je velmi zdravý nápoj. Podle vědců je mléko nejlepším nápojem, který hydratuje lidský organismus.

Jak je to možné? Díky složení, jaké bílá tekutina má. Sodík obsažený v mléce funguje na bázi houby, váže na sebe vodu a dokáže ji déle udržet. Bílkoviny a tuky zase zajišťují pomalejší metabolismus. Mléko, které navíc projde pouze šetrnou pasterizací, obsahuje biogenní prvky, které příznivě ovlivňují i střevní mikrobiom.

close info Shutterstock.com / Jenny Sturm zoom_in Mléko je velmi zdravý nápoj. Určitě si zaslouží pevné místo ve vašem jídelníčku.

Vodu nezatracujte

Co si ale z takové informace vzít? Rozhodně to neznamená, že byste se měli začít prolévat mlékem hlava nehlava. Každopádně jej nemusíte vylučovat ze svého jídelníčku. Naopak občasnou sklenicí mléka doplníte sodík, draslík, vápník a přispějete hydrataci svého těla. Hlavní složku pitného režimu by však měla stále tvořit voda. Zejména při sportovních aktivitách a v parných dnech. A čím ještě oživit pitný režim?

Bylinkové čaje jsou studnicí zdraví

Zpestřete si pitný režim i bylinkovými čaji. Například čaj z bazalky indické je blahodárný pro činnost mozku a působí proti depresím a dokáže se vypořádat se stresem emočním, ale i fyzickým. Blahodárné účinky má i zelený čaj. Funguje jako velmi výrazný antioxidant a působí preventivně proti kardiovaskulárním onemocněním. Na očistu organismu a podporu trávicí a vylučovací soustavy zase skvěle zabírá pampeliškový čaj.

close info Shutterstock.com / viennetta zoom_in Horká čokoláda navodí dobrou náladu.

Nápoj bohů

Že je pití horké čokolády hřích? Nikoliv. Když zvolíte tu správnou, jedná se o jeden z nejlahodnějších léků. Čokoláda je zdrojem tryptofanu, což je prekurzor serotoninu, neurotransmiteru zodpovědného za dobrou náladu, tudíž šálek lahodné horké čokolády je skvělým bojovníkem mimo jiné i proti trudnomyslnosti.

