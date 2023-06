Listy ořešáku povařte v mléce, vznikne vám zázrak proti 3 neduhům

Chodíte kolem ořešáku? Natrhejte si jeho listy. Budete díky nim zdravější a krásnější.

Listy ořešáku vlašského jsou obří. Stačí párkrát natáhnout ruku a hned jich máte plný košík. A co pak s nimi? Budete se divit, ale tenhle zelený poklad můžete využít jako přírodní lék na spoustu nemocí. Listy ořešáku mají podle vědců silné antibiotické a adstringentní účinky. Díky tomu je můžete aplikovat jako přírodní lék při nachlazení, horečkách, průjmech, žaludečních nevolnostech a dokonce i při chudokrevnosti. Aby to nebylo málo, naši předkové listy používali i zevně. Léčili s nimi kožní problémy, hemeroidy, záněty spojivek nebo dutiny ústní a dokonce i řídké vlasy. Jak můžou posloužit vám?

Léky z přírody

Na tomto videu najedete postup, jak si můžete připravit lahodné víno z ořešákových listů:

Listy ořešáku se u vás doma neztratí. Můžete je přidat do likérů či vín, usušit nebo je přihodit do koupele. Variací, jak využít ořešákové lupení je poměrně dost. My vám nabízíme hned tři recepty na přípravky, které by ve vaší lékárničce neměly chybět.

Likér na trávicí obtíže

Břicho někdy dokáže člověka pořádně potrápit. Pokud vás sužují trávicí obtíže, vyzkoušejte účinky ořešákového likéru. Připravíte si ho jednoduše. Do uzavíratelné sklenice dejte 1 lžíci ořešákových listů, 1 lžíci máty a to vše zalijte 0,5 kvalitní ovocné pálenky. Nádobu zavíčkujte a nechte 14 dní (za každodenního protřepávání) louhovat. Hotový likér sceďte, přelijte do lahve a uchovávejte ho v lednici. Při potížích si dejte 3 x denně lžíci likéru. Bude vám lépe.

Likér z listů ořešáku pomáhá na trávicí obtíže. Zdroj: Profimedia

Olej na kožní problémy

Vyrobit ho není žádná věda. Do zavařovačky nasypte 3 lžíce listů ořešáku, zalijte je 3 dl panenského olivového oleje a vše „zavíčkujte“. Nádobu nechte 14 dní (za průběžného protřepávání) macerovat. Hotový olej sceďte, přelijte do skleněné lahve a skladujte v lednici. Směs můžete použít na potírání ekzému či lupénky. Uleví vám.

Báječný vlasový aktivátor

Padají vám vlasy? Dodejte jim vzpruhu pomocí listů z ořešáku. O nich je známo, že mají blahodárný vliv na vlasovou pokožku, kterou čistí a posilují. Dvě lžíce nasekaných listů ořešáku přelijte 3 dl 60 % lihu a nechte 14 dní louhovat. Hotový roztok přeceďte, zřeďte 100 ml vody a aplikujte na vlasovou pokožku. Nechte ho působit zhruba 2 hodiny, poté smyjte.

Směs z ořešáku zpevňuje vlasovou pokožku a zlepšuje růst vlasů. Zdroj: Profimedia

Ořechové listy v mléce

Vyzkoušejte koupel z ořešákových listů. Pokud si ji připravíte, zabijete tři mouchy jednou ranou. Funguje totiž hned na tři neduhy – ekzém, lupénku a akné. Příprava je jednoduchá. Tři hrsti listů ořešáku přelijte 1 litrem mléka a 2 minuty na mírném plameni povařte. Stáhněte z plotny a nechte 60 minut louhovat. Pak do směsi přidejte 1 litr horké vody a vše nalijte do napuštěné vany. A nakonec vás čeká to nejlepší – 20 minut blahodárné koupele. Dopřejte si ji 4 dny po sobě a uvidíte, že se všechny kožní problémy zmírní.

