Co se stane s tělem, když zcela vyřadíte ze stravy mléko a cukry?

Mléko, sacharidy nebo cukr jsou často diskutovanou, a někdy dokonce obávanou součástí naší stravy. Právem, nebo neprávem? A co se stane, pokud je ze svého jídelníčku vyřadíme?

V případě vynechání mléka, musíte stravu vyvážit tak, abyste doplnili chybějící vápník a bílkoviny Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com

Mléko a mléčné výrobky

Na prospěšnosti mléka pro lidský organismus nepanuje právě shoda. Kravské mléko je významným zdrojem bílkovin, vápníku, vitaminů A, E, K a skupiny B a řady důležitých prvků, jako je například draslík a hořčík. Zároveň může mít určitá část populace problém s trávením bílkoviny kasein nebo mléčného cukru laktózy, které mléko obsahuje. Jak s ním tedy naložit? Jestli vám mléko chutná a nepozorujete při jeho konzumaci zažívací ani jiné obtíže, můžete ho bez obav konzumovat dál. Pokud ovšem trpíte různými zdravotními neduhy, zkuste mléko a mléčné výrobky na měsíc až dva vysadit. Když zpozorujete zlepšení, potom zvažte, zda mléko ze svého jídelníčku nevyřadit trvale, případně můžete zkusit jeho stravitelnější podoby, jako například kefír a jogurty, nebo mléko kozí. A jakých potíží byste se mohli v případě vynechání mléka a mléčných produktů zbavit? Mohly by vás opustit migrény, ekzémy a vyrážky nebo zažívací problémy jako plynatost, průjmy, křeče v břiše. Naopak byste mohli mít v důsledku zlepšeného trávení plošší břicho, více energie a absence mléka by také mohla příznivě ovlivnit vaši náladu, cítili byste se vyrovnanější a klidnější. V případě vynechání mléka ale musíte stravu vyvážit tak, abyste doplnili především chybějící vápník a bílkoviny.

Pokuste se omezit konzumaci nezdravých potravin Zdroj: beats1 / Shutterstock.com

Sacharidy

Tyto látky jsou pro naše tělo hlavním zdrojem energie, hned v závěsu za sacharidy jsou bílkoviny a tuky. Představují doslova palivo pro naše buňky, od mozku až po červené krvinky. Tělo je může využít jako okamžitý zdroj energie nebo uložit do zásoby do jater a svalů. Nadbytek sacharidů se v těle přemění na tuk. To není úplně žádoucí, stejně tak ale není žádoucí sacharidy ze stravy úplně vyloučit, mohli byste si způsobit únavu, náladovost, trávicí potíže jako zácpu, plynatost, nadýmání, či dokonce acetonový zápach z úst. Je tedy nutné je konzumovat, ale z kvalitních zdrojů.

Sacharidy je vhodnější přijímat ve formě ovoce nebo medu než ze sušenek a zmrzliny Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Sacharidy se dělí na jednoduché a komplexní. Jednoduché sacharidy jsou rychlým zdrojem energie, ale zároveň při jejich konzumaci dochází k velkým výkyvům hladiny cukru v krvi a brzkému pocitu hladu, což je začarovaný kruh. Vyskytují se prakticky ve všem, co má sladkou chuť, ale je rozhodně vhodnější je přijímat například ve formě ovoce nebo medu než sušenek, zmrzliny, zákusků nebo slazených nápojů. Obsah cukru je sice třeba ve sladkém ovoci a sušence prakticky stejný, ale s ovocem zkonzumujeme i prospěšnou vlákninu, vitaminy a minerály, zatímco se sušenkou ztužené tuky, umělá aromata, emulgátory, stabilizátory a podobné chuťovky. Oproti tomu komplexní sacharidy nám dodávají energii postupně, nedochází k tak velkým výkyvům hladiny cukru v krvi a pocit hladu se nedostaví tak brzy. Mezi komplexní sacharidy patří například škrob, který je obsažený v luštěninách, bramborách, obilovinách nebo rýži. Komplexních sacharidů se bát nemusíme, naopak by měly představovat až 80 % přijatých sacharidů denně.

Cukr je obsažený v mnoha potravinách, i v těch, kde bychom to vůbec nečekali Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Cukr

Jedním z nejběžnějších jednoduchých sacharidů je tzv. sacharóza, tedy cukr, který všichni známe z obchodů a kuchyně, získávaný z cukrové řepy nebo třtiny. Je obsažený v mnoha potravinách, i v těch, kde bychom to vůbec nečekali, například v paštikách. Cukr dokáže velmi rychle doplnit energii, ale tuto jeho schopnost by měli využívat hlavně aktivní jedinci, například při těžké fyzické práci nebo intenzivním tréninku. Pro lidi sedící celý den u počítače to rozhodně neplatí. Tam naopak může nadbytek cukru způsobovat nadváhu, protože tělo si nepotřebný cukr ukládá ve formě tuku „do zásoby“. To má kromě nevítaného estetického efektu i zdravotní dopady, s nadváhou a obezitou se pojí riziko vzniku cukrovky II. typu, vysokého tlaku, srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Cukr se rovněž podílí na vzniku zubního kazu a způsobuje akné. Je snadné si na něm vypěstovat závislost, proto bychom měli být s jeho konzumací skutečně opatrní.

